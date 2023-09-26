明揚爆炸案傷亡慘重，屏東縣政府查出廠內放置逾管制量30倍的過氧化物，工廠所在的園區歸經濟部加工出口區管理處管轄，經濟部在第一時間強調消防業務由地方政府管理，急欲切割的心態不言而喻。

這起爆炸案，死傷人數太多，還有4名消防員殉職，因此廣受關注，工廠也被查出多項缺失。負責消防稽查的屏東縣政府當然有責任，但廠房位於科技產業園區屏東園區，負責管轄的經濟部更脫不了干係。

明揚為知名的高爾夫球製造商，僅登記為一般工廠，縣政府例行消防檢查也以建築物消防通道是否暢通、是否設有消防安全設備等基本項目為主，並未嚴格要求。但廠區依規定只能儲存100公斤過氧化物，明揚卻存放高達3000公斤，危險管制物品已超過規定數量30倍，事實上，這從明揚進貨的數量就可查出，經濟部加工處卻渾然不覺。

此外，存放化工原料的建築物須有嚴格的安全結構與設施，但加工處核發給明揚建築物的使用分類卻是C2的一般廠房，加工處當初有無去了解實際使用狀況與申請是否相符？

爆炸案燒出一堆問題，經濟部不思考亡羊補牢，反而在第一時間迅速將責任推給地方，對民進黨執政的屏東尚且如此，更何況其他非執政縣市。

台灣民意基金會26日公布民調，受到進口蛋事件衝擊，與上月相較，民進黨總統參選人賴清德的支持度重挫10個百分點。可見前農業部長陳吉仲對進口蛋缺失推卸責任、死不認錯惹怒了大眾，這次屏東大火更燒出經濟部的官場現形記，民進黨內院失火殃及賴清德，除了檢討，更該整頓不適格的官員了。