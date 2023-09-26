陳建仁擔任閣揆，註定是個專門擋子彈的助選內閣。不用積極，但不能犯錯，問題官員快速下台停損，身段放軟，讓人難以著力，與前任的蘇貞昌大相逕庭。一切小心翼翼，就怕扯賴清德的後腿。只是陳院長自認是燃燒自己的小蠟燭，希望傳達給人溫暖，照亮別人的高尚情操，但施政報告對於進口雞蛋危機避重就輕道歉，甩鍋廠商，只求斷尾止血，反省卻很有限，顯然沒有從去年林智堅的論文門與棒球場事件中，真正學到教訓。

整個進口蛋的問題，陳揆定調政策正確，問題只在廠商違法，並辯稱僅是標示錯誤，不認為是食安危機。如此輕描淡寫，根本低估一般民眾智慧。國內缺蛋，進口平衡供需與蛋價，這政策方向如果還能出錯，就已經不是治理能力的問題，而是基本常識都出問題，而至今有誰質疑進口蛋的政策有問題？政府捍衛一個沒人質疑的政策，是故意裝傻。

問題的焦點當然是出在執行面。為何是超思？為何這家資本額極小卻又無進口實績的公司，可以進口這麼多的量？為何挑這麼遠的巴西？為何保存期限能夠遠勝國產蛋而長達4個月？為何要改標？如果真沒問題，為何要銷毀？如果不是一開始有立委爆料檢舉，各界陸續追蹤，這事不就隻手遮天，壞蛋通通吃到國人肚裡！陳揆報告依舊延續陳吉仲的路線，刻意轉移焦點，民眾的疑問，無一獲得解答。

就算事發後，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢去職，畜牧司長張經緯調職，一屍三命，問題根本也沒有解決。這委託採購案的背後，至今讓人疑雲未消的政商圖利連結，沒有釐清；台農董座喊冤，指農業部指示他改標，衛福部罰廠商卻不罰下令的農業部，令人不服；政府宣稱問題蛋沒流入市面，但畜產會對進口蛋的真實流向卻始終交代不明，連綠營市長都忍不住重罰，混蛋甚至早已下肚，民眾的不安沒有絲毫減少，反而因不敢買進口蛋而加劇供需失調，釀成新一波缺蛋危機。

去年蔡總統帶著全黨力挺論文門與建設弊案纏身的林智堅，跟台大與球迷對幹；也壓著全黨與高仇恨值的陳時中站在一起，和民眾好惡對衝，結果自然被選票教訓。這次危機，真相與越滾越大的民怨，再次壓垮了蔡總統力挺的陳吉仲。但是缺蛋危機沒有因此解決，對蛋的食安憂慮沒有緩解，對蔡政府採購老是出問題的疑慮有增無減。大家覺得奇怪，蔡政府招標，得標廠商買的東西總是比別人貴，品質卻比 別人差。陳院長還否認有食安危機，這不也是和民眾的真實感受對著幹嗎？而模糊焦點的假意道歉又如何能讓民眾感到「溫暖」？！

陳建仁說自己是蠟燭，也許多少反映出他內心的寫照：小小的蠟燭，很難給眾人溫暖，而且燃燒自己，但照亮的卻是別人，難免有些惆悵。蔡政府執政7年多來的光怪陸離，陳內閣既要擋「彈」，也要擋「蛋」，身上勢必千瘡百孔。而陳院長的政治生命可能更像風中殘燭，照不亮別人，也暖不了人心！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）