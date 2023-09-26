午夜夢迴，對美中經濟戰總覺得有點怪怪的。雖經濟學界、戰略家有所謂修昔底德陷阱、美中科技戰、新冷戰圍堵等說法，乃至於華為出現新手機，也被視為是戰略勝負的觀察重點，但我總感覺哪裡不對勁，好像我們的思路，有一點走了歧路。今天就來分享一點的反思筆記吧。

首先，從文明發展的進程看，在中美戰略上，美國似乎有意逆行，阻擋文明的前進。文明之發展，大體是朝著更高的生產力，向更高技術性的方向進步。美國既然布下了全球化生產鏈布局，以「新自由主義」為理論基礎，將產業鏈分散到全球，這不僅是生產，也是市場的利益所在。最早期從東亞的日本開始，發展為四小龍，依「雁行理論」，再發展到中國。這個資本主義系統所著眼者，不僅是生產、勞動力、寬鬆環保法令、低成本土地取得，更包括新興市場。靠著這些市場，美國主宰了全球經濟。

東亞這個全球化的大結構，是美國構築起來的。只不過，美國沒想到中國沒有依照四小龍的路子走：經濟發展／中產階級／社會運動／民主化改革。中國走上依舊由共產黨領導的「計畫型市場經濟」；更重要的是中國體量太大，大到難以操控。

中國藉由改革開放的經濟基礎，加上明清以降的市場經濟傳統，很快發展出充滿活力的民間經濟，並藉由大量人口基礎，很快開展出新興網路經濟。阿里巴巴、騰訊、京東等皆是。網路帶來的變化，讓中國的市場經濟有了前所未有的活力。網上交易也讓農村經濟得到活絡的機遇，偏鄉地區經濟可以因一些人的宣傳與行銷而得到動力。李子柒正是最好的例子。

有這個大體量的民間經濟為基礎，中國才有實力和需要去發展高科技產業。當然，從國家發展戰略著眼，也有此需要，但並不迫切。讓它迫切起來的，反而是美國發動的經濟戰。起初是關稅戰，關稅之不足，再以科技戰，試圖阻止中國的科技發展。尤其華為5G的出現，更是一個標誌。

就資本主義的自由經濟來說，科技應是全人類共享的文明成果，誰能取得更好科技，提高技術，提高製造能力，就是能為自己賺大錢，為人類文明造福。誰也不應抵擋。但美國卻為了獨占利益，採取了完全相反的作為，要阻擋文明的進步，讓5G無法發展。於是發動人身逮捕、司法訴訟、經濟制裁、阻止原件販賣等非經濟手段，來干擾科技的進展。但這是有可能的嗎？美國為什麼不好好利用這種進步的基礎，維持自己更高端的領先地位呢？當有人發明了鐵路，你卻用馬車去擋住，有可能嗎？

美國在這一點上，違反了文明的規律，試圖阻擋科技的進步與應用，這恐怕是註定要失敗的。更重要的是，她錯估了中國的體量與決心。中國的體量與日本不同，也不是只為了經濟利益，而是為了國家的自立與生存。美國本想逼得中國退回加工出口區的地位，但中國卻發生了生存危機。而生存危機會迫使中國發動文化動員，召喚自五四運動以降「救亡圖存」的國家意識形態。這場貿易戰，於是成為自鴉片戰爭以降，中國人受欺侮的象徵，是兩百年來的自尊心之戰。

這樣的心理，在華為做出Mate 60 Pro新手機，在中國大賣，就可以看出來。這是一場被美國激發出來的新民族主義。「被歐美列強欺侮了近兩百年，被壓在地底下打，打兩百年了，有一天稍稍要站起來，你就又來打，非得按下去低頭認慫，乖乖當奴工才要罷休。你夠了沒有？」這就是被侵略、被集體霸凌所激起的民族之怒。華為只是這民族情緒的出口。但這樣的心理，美國會了解嗎？

這場戰爭還長著，沒有10年、20年不會有結果。但長遠的文明規律，卻顯示了它可能的最後結局。（作者為作家）