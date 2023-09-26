高雄地檢署日前指揮高雄市調處搜索約談高雄蛋商信興及台農相關負責人涂萬財和他的媳婦黃鈺善，並依詐欺、偽造文書等罪嫌，命涂、黃各以30萬元和10萬元交保。此外，高雄市衛生局已對涂萬財所屬公司開出6張罰單，合計處以1130萬元罰鍰，對一個企業來說，這真是不可承受之重！

媒體詢問會不會覺得委屈，涂萬財的家人立刻制止，要他「嘜擱供啦」（不要再講啦）。涂萬財之前曾公開表示是農業部要他擔下巴西進口雞蛋標錯日期的責任，且認錯影片也是農業部要他講的，但現在顯然他什麼都不敢說了。

另一個被迫噤聲的是知名的農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘。這次進口蛋事件從涉嫌圖利廠商到引發食安危機，最關鍵的事證都是「Lin bay好油」提出的，一連串黑心蛋事件爆出後，除直接促成前農業部長陳吉仲下台外，也造成民進黨總統參選人賴清德民調一下子掉了10個百分點，這是他投入選戰以來民調跌得最慘的一次，可見民怨之深。

正當外界期待林裕紘繼續秉持專業揭發更多農業部的弊端時，日前林裕紘卻突然痛哭宣布不再公開發言，不但粉專停更，甚至把整個粉專都關閉了，同時也決定不再接受訪問和參加談話性節目。換言之，「Lin bay好油」也是什麼都不說了。理由是他收到恐嚇家人的威脅，對方甚至刻意曝露他太太、小孩和居住地點等個資，令他十分擔憂。為避免家人陷入危險，林裕紘表示必須停止露面。

長期被綠營列為「農業四大寇」的「Lin bay好油」，其實對網軍的攻擊並不陌生，林裕紘也從來沒有退縮過，然而這次卻完全不同。當林裕紘對著鏡頭說自己是一個丈夫和父親，必須保護家人的安全，邊說還邊拭淚，外界不難想像他所承受的壓力有多大。

面對「Lin bay好油」遭到恐嚇，農業部代理部長陳駿季竟然只是輕描淡寫地表示，「農業部不會也沒能力讓粉專被關閉。」言下之意，「Lin bay好油」的粉專要關不關，與農業部何干？這說法不但毫無同理心且非常不負責任，畢竟該粉專是因為揭發進口蛋問題才惹了麻煩，農業部豈能撇得一乾二淨？

而民進黨黨政高層更是沒有一人譴責那些威脅恐嚇林裕紘和他家人的邪惡之徒，也沒有明確呼籲支持者或是外界，不要對不同立場或意見的人有如此不友善、乃至於違法之舉。

副總統賴清德至今避談進口蛋問題，陳吉仲回學校教書後繼續言不及義講些風涼話，而行政院長陳建仁也只說「以3個月破案為目標」，卻並未承諾一定會查個水落石出，顯然整個民進黨政府對此態度十分消極。

然而，欲言又止的涂萬財，想說卻不敢說的是什麼？而農業部還有多少「Lin bay好油」沒有揭發的秘密？在野黨一定要繼續追查，進口蛋風暴絕不可到此為止！

（作者為資深媒體人）