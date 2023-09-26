揭露農業部進口雞蛋破口的「Lin bay好油」版主林裕紘遭網軍恐嚇妻小，臉書粉專就此偃旗息鼓，混蛋醜聞隨之消火。民進黨的治國權術，顯然在於利用網軍把白的抹成黑、黑的洗成白；當黑白顛倒，政權就穩了，國家與人民卻輸了。曾向蔡英文網軍求饒的賴清德，此刻無疑也沉浸其中，準備接手網軍魔戒成為第二個蔡英文。只是賴清德的民調重挫10個百分點，進口蛋風波顯然是關鍵。

壞蛋風暴掀民意海嘯

雞蛋進口政策之所以被發現背後潛藏一人公司獨攬6成進口蛋額、業者竄改有效期限、劣質混蛋假冒本土產品流竄市面等問題，關鍵無非是「Lin bay好油」這股民間力量追查到底的成果。如果沒有「Lin bay好油」，雞蛋進口依然被政府吹成「圖利人民」的最佳解藥；沒有「Lin bay好油」，陳吉仲應當還在部長室尸位素餐；沒有「Lin bay好油」，你我的餐桌恐怕早被劣質蛋入侵還渾然不覺。

台灣民意基金會22日公布民調顯示，高達5成7民眾不滿陳吉仲處理缺蛋危機的表現，連民進黨支持者也有3成5不滿意。ETtoday最新民調也顯示，有4成民眾認為雞蛋風波衝擊賴清德選情。台灣民意基金會董事長游盈隆示警民進黨，風暴超出想像。

面對這場民意海嘯，蔡政府該做的，是回頭徹查為何遲至今年國產雞蛋山窮水盡，農業機關才啟動禽場改善計畫；更應藉此慘痛教訓，反思官方補貼進口蛋破壞市場機制，大幅降低養殖戶復養或增養意願的事實；而因為進口蛋引爆的重重黑幕更是要查清楚。但，蔡政府有展現誠意回應民意嗎？從「Lin bay好油」遭恐嚇停更來看，這個政府擺明仗著「林北有網軍」要硬幹到底。

然而，「Lin bay好油」不見了，蛋的問題在陳吉仲下台後依舊沒說清楚；混蛋流向何方、多少壞蛋等待銷毀？畜產會也拒絕提供資料；而林聰賢在進口政策又扮演何種角色？種種謎團，全靠網軍企圖一筆勾銷。綠軍顯然再度挾網軍發動「解決提出問題的人，就沒有問題了」戰術，達成政權維穩的目標。

這種治國模式，靠著少數幾票人切換帳號，既當神也扮鬼；符合自身利益就讚爆，違逆當局就噓爆，成本低，效果好。尤其面臨危機事件，靠洗版造假輿論，屢屢成功顛覆真相、化險為夷。

回顧過去，2018年關西機場因風災淹水，台灣旅客受困其中，民眾質疑駐日代表謝長廷協助不力，但經卡神楊蕙如操縱網軍帶風向，硬是將矛頭導向駐大阪辦事處，造成處長蘇啟誠為求清白，悲劇收場。最終高院依「侮辱公務員執行之職務罪」判刑楊蕙如定讞，但遲來的正義，不僅未讓蔡政府收斂，反更變本加厲。

用選票杜絕網軍治國

2020年總統選前，在大陸靠詐騙維生的王立強，捏造中國創新投資公司主席向心夫婦是共諜，被側翼引用為北京介入大選的素材，連蔡英文都隨之起舞稱這是嚴肅的國安問題。一搭一唱，抹紅對手成功連任。

當政策出包，網軍也能負責洗白。疫情期間，綠營寫手偽裝境外勢力，一邊在PTT鼓吹移除「疾管家」，一邊在臉書呼籲查辦；綠委王定宇跟進警告「依國安法可罰1億」，蔡英文也喊話「別被誤導而移除」，一條龍式的沆瀣一氣，讓人大開眼界。

而當執政者昨是今非，網軍也可帶風向。過去民進黨誓死阻擋萊豬，如今卻可拗成時空環境不同；過去批評開放核食是蓄意殺人，現在卻催眠這是福食；過去高喊女權，但當自家女立委遭軟禁凌虐，竟能默許網軍洗白加害人。

網軍一出，寸草不生，這不僅讓蔡政府得以顛倒是非、恣意雙重標準，更讓愈來愈多在野立委收起監督的刀刃，讓台灣走向沒人敢講真話的反民主社會。網軍成就了綠軍的政權維穩，卻也置民主於險境。

過去，賴清德曾因「四軍統帥」蔡英文利用網軍剷除異己而有切膚之痛，2019年黨內總統初選期間一度喊話「請總統要求她的網軍停止對我的攻擊」；但時隔迄今，從他對「Lin bay好油」的冷漠態度來看，顯然也開始坐享魔戒滋味。可以預料，2024民進黨若繼續執政，網軍將繼續在台灣呼風喚雨。不讓網軍治國，就必須讓民進黨下台。