屏東一場大型惡火，100多人受傷，更讓我們痛失去9位同胞與消防員。至今還有一位員工失蹤。我的疑惑是：

屏東縣消防局長許美雪，在爆炸後，竟然第一時間說是消防員射水後才爆炸。事實證明消防員很專業，面對有化學品的現場，並沒有射水。

這才讓媒體發現，這位奇葩的消防局長，竟然一生沒當過一天消防員，沒有消防專業。她是如何神奇的，從行政院新聞局一位基層員工，變成消防局長？跟她與民進黨屏東大老蘇嘉全的老婆是同班同學，有沒有關係？

我們該不該一再容忍這種事？就是賣命的是基層消防員，爽當官的是政客首長的關係戶。

當然我知道，在官場上，關係很重要。可是你能不能起碼，從基層消防員裡，找你信得過的人當局長？

可能唯一可以跟這位許美雪局長PK的，就是新竹市民政處長施淑婷。因為建商之妻，毫無專業、歷練與聲望，高虹安可以把她空降去當民政處長。

起火爆炸的屏東縣明揚工廠，生產全球20%的高爾夫球。去年還賺了一個資本額。可是過去許多次各種跟勞工的違法爭議，也被裁罰過。對員工工資，對工安，都是壓榨到極致，靠壓榨賺取超額利潤。是妥妥的黑心廠商。

許多人為了艱苦謀生，也不得不在明揚忍受不安全的工作環境。這一次，除了消防員英勇無辜犧牲以外。其餘罹難的，就是可憐的，最基層的明揚員工。

可是，屏東縣政府跟消防局，顯然對明揚過去的作為，並沒有提高警戒。現在縣政府查出，明揚廠內堆放的危險物資過氧化物，超過管制量30倍。相當於3噸黃色炸藥。這等於把消防人員跟員工的安全，放在炸藥上烤。不專業的消防局長，加上對危險廠商的掉以輕心。這不是草菅人命，什麼才是草菅人命？

全台灣的消防檢查，夠不夠嚴格？罰則夠不夠？危險物資管理，到位嗎？消防員的編制員額、裝備，能不能全力支持？

其實，做好這些，並不需要特異功能。需要的是依法行政，不要放水，不要短視，不要循私舞弊。也無關藍綠白。人民知道嗎？（作者為作家）

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