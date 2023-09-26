機場公司最最重要核心工作就是維持、維護機場正常運作，依運量需求建設機場、擴充設施。近年來機場公司在維護機場正常運作，建設上大幅落後，尤其機場服務最基本的航廈、機坪建設，缺乏實績。

桃園機場客貨運快速成長，全球機場旅客總量排名107年、108年第36名，國際航線客運量排名，107年、108年第11名、第10名。全球機場總貨運量排名107年、108年第9名、第10名，國際航線運量排名，107年、108年第5名、第6名。110年、111年因國籍航空公司承運大量轉口貨物，總貨運量排名提升到第7名，國際航線貨運量排名提升到第4名。

桃園機場為國際重要大型機場，但硬體設施遠不及國際機場普遍設置，航廈容量、有空橋機坪數量，僅及國際機場普遍設置之66%、50%。

依民航局統計年報，機場公司99年成立以來，旅客量增加2200萬人次（疫前）、客運航班增加逾7成（疫前），國籍機隊增加1.2倍，航廈容量僅增加800萬人次（其中一航廈擴建增加300萬人次，是民航局辦理），候機室、機坪均未增加。航廈超量1200萬人次使用，一、二航廈擴建對需要空間迫切的證照查驗、安全檢查僅微幅增加，二航廈入境未增加空間，形成旅客通關瓶頸。

近十年來，國際機場普遍不斷擴建航廈、增加通關作業空間、設施，縮短通關時間，讓旅客有更多時間使用機場商業服務，提升整體服務水準。國際機場普遍規劃航廈容量較旅客量多10%，以因應尖峰時段、旅遊旺季、長假期旅客、航空公司營運需求。桃園機場超量32%使用，以致設施、空間嚴重不足：

1.大部分旅客必需在擁擠狀態下辦理報到、通關手續。

2.為避免延誤登機，旅客必需提早到達，浪費許多時間排隊等候、久站。

3.因通關費時，為使班機準時起飛，航空公司將終止旅客報到時間，由國際普遍為班表起飛前40分鐘，增加為起飛前60分鐘，增加候機時間。

桃園機場缺乏基本建設，已造成旅客、航空公司營運及運作不便；也減少應可增加租金、使用費、商業服務、權利金收入，降低建設經費累積。

疫情期間，許多機場趁難得旅客少時機，擴建、整建航廈、候機室，大幅增加作業、候機、商業服務、休憩空間，紓解擁擠、提升服務功能。這是今年Skytrax國際機場服務評比，歐美機場排名顯著提升的原因，也是桃園機場排名持續大幅退步主要原因。

機場公司雖於101年底開始規劃三航廈興建，因超預算設計、航廈屋頂設計複雜施工難度高，歷經四年半始完成工程發包作業，依工程合約115年初完工，（相當期間規劃之北京大興機場、新加坡機場第四航廈、仁川機場二航廈第一期、浦東機場衛星廊廳都於105-108年啟用）。雖號稱旅客容量4500萬人次，依前公告建築招標圖說，航廈區建設面積，減少提供旅客服務，三分之一提供非旅客使用，使得各項作業空間僅與二航廈相當，上下車路緣、停車位不及二航廈設置，僅能服務航廈本體21個機坪，2000萬人次旅客。許多動線規劃、空間使用較一二航廈、國際機場普遍設置不便，又因大面積提供非旅客使用，額外增加交通量、停車需求，增加聯外交通問題。隨工程進行，航廈建築實體逐漸呈現，勢將有許多修正、調整建議，能否於115年初完工、經試運作後115年底啟用，尚有許多變數。

雖然目前月旅客量僅回復七成，因：

1.國人出國、來台旅客市場變更，日韓東南亞航線旅客快速成長，市佔已逾六成。大部份旅客平均航程時間由1.5-3小時，增加為2.5-4.5小時，且自由行、短停留日旅遊快速增加，停留日2-3天旅遊已為主流。愈來愈多國人、來台旅客規劃早上午出發、中下午到行程，增加旅遊地實用時間。

2.國籍機隊快速成長，7成航機（約120架）夜宿桃園機場，每日必須早起飛，增加飛航營運時間，回程配合來台旅客需求時間，方能增加營運競爭力、票價收益。

3. 轉機旅客於2月起，已超越108年月載運量，呈現快速成長趨勢。1-7月轉機旅客336.82萬人次，較108年同期成長12.66%。預估全年將創紀錄，超過600萬人次。

每天清晨4500-5500名東南亞轉機旅客，搭乘國籍航空公司越洋航線班機，抵達桃園機場，轉搭往東南亞班機繼續行程。

尖峰需求成長已為趨勢，出境最尖峰時段已由上午7-9時，延伸至11時。平日出境尖峰小時旅客量4500-5500人次，假期5500-6500人次，即將超越疫前高峰量。

下午3-6時，大批國籍航空公司班機回程返抵，入境旅客大幅增加，已超越夜間入境尖峰量，形成新高峰。平日入境尖峰小時旅客量3500-4500人次，假期旅客量4500-5500人次。入、出境其他時段尖峰亦有增加、延伸趨勢。

隨著外籍航空公司班次、來台旅客回復尖峰時段擁擠將持續增加。

1-7月，桃園機場旅客量1846.26萬人次，較疫前旅客量回復率64.8%。

參考遠東地區民航、觀光市場逐步恢復；國籍航空公司新機陸續交機，航線、班次、運輸量持續成長；轉機旅客大幅成長；交通部推動補助來台旅客措施吸引觀光客來台；來台工作外籍人士成長趨勢，預估今年旅客量，可回復超過疫前三分之二，達3300 -3500萬人次。明年回復疫前旅客量，開始恢復成長趨勢。115年較疫前加500萬人次，達5400萬人次。必需增加通關空間、設施因應。

提供足夠空間、設施，便利旅客報到、通關、交、提行李、離、到機場，是機場服務主要功能，也是機場經營者基本應有責任。機場主功能不便利，其他服務再好，大多數旅客也沒有時間使用。期盼機場公司能檢討增強規劃、執行力，因應成長儘速增加ㄧ、二航廈空間、設施。

（作者為前中正航空站主任）

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