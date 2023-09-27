一直以來，在幫主的旅遊書、部落格上一直都會建議遊客，把你的上海旅遊行程，起點放在「人民廣場站」，因為這裡不單單是整個上海城市的中心區塊，同時有三條地鐵線路交會（1、2、8號線），更是南京路步行街的起點。

而就在人民廣場這站，幫主建議所有來上海玩的人，第一站就去上海城市規畫展示館走一趟。

上海城市規畫館的建築本體就很有看頭，巨大的白色建築，是中國的城門造型做為設計的出發點，屋頂上方看似網狀結構的造型則是代表著上海的市花：白玉蘭，同時與天空的白天藍雲共同構成了美麗的畫面，這棟建築在2000年獲得中國建築最高榮譽的「魯班獎」。

購票後需要先通過安檢入場。因為這裡不僅僅是對遊客開放參觀，同時也是所有外國元首、使節來到上海時一定會前來參觀認識上海的門戶，它的存在可以說是上海這個城市對外展示城市特色與發展的迎賓地，開館20年來已接待遊客722萬人次。

大型的8K環幕。（作者提供）

一樓序廳中央是一座大型的8K環幕，這裡展示名為上海印象的城市畫卷，旁邊的牆面則是有1931~2017年上海經歷的6輪城市總體規畫內容。接著上二樓，這裡是「人文之城」展廳，在這個樓層有許多的模型，像是：張園、朱家角、步高里等等。

「人文之城」展廳。（作者提供）

現場也有一座黃浦江兩岸的模型。可以看到浦東、浦西，外灘與陸家嘴的建築物陳列情況，比較可惜的是以前最出名的整整一整樓面上海模型已經撤掉了，看過以前超大模型的人就會覺得現在這不夠雄偉。

黃浦江兩岸的模型。（作者提供）

不論如何，利用模型立體化視覺，還是很容易帶領遊客認識上海，我們當然也可以繼續找尋我們熟悉的建築物。

透過模型立體化視覺認識上海。（作者提供）

新式的展出場館，當然也一定要有視覺互動的內容，利用多媒體、投影、VR、AR、全息影像等將上海演變的時間序呈現出來。接著要上三樓，以前三樓最厲害，全樓面上海大模型，現在則是超級超級大的立體曲面螢幕，呈現上海的城市景觀，如同把以前的模型整個數位立體化。

多媒體展示。（作者提供）

超級大的立體曲面螢幕，呈現上海的城市景觀。（作者提供）

整個螢幕的範圍大到近兩層樓高，連地板都是螢幕，站在前面沉浸感濃郁，也算是見證了整座場館與時俱進，進化後的2.0版本上海城市規畫展示館，同樣值得推薦遊客來訪，在上海旅行之前先對這座城市有一定的認識，也可以借此知道雙城之間（台北、上海）互相各有什麼樣的優勢與差異。

螢幕範圍大到近兩層樓高，連地板都是螢幕。（作者提供）

不過，與之前的展出相比，對於昔日的老上海的內容變少了，這部份幫主推薦去上海市歷史博物館、上海城市歷史發展陳列館這兩個博物館參觀。

最後說一下入場方式：與中國大部分景點一樣，現在都要用微信公眾號提前預約，可這又牽涉到實名制，台灣遊客要參觀有困難，你可以帶著證件，在逛人民廣場時經過去現場看看，一般來說針對台胞可以憑證件現場換票入場。

以前的上海城市規畫展示館，一進門是一個川堂，展示著巨型模型，是上海目前最重要的幾個建築物，如：東方明珠塔、金茂凱悅大樓、環球金融中心、上海中心大廈等等。

以前的上海城市規畫展示館展示的巨型模型。（作者提供）

上電扶梯先是到達夾層，這裡是上海的歷史回顧，珍貴的黑白照片，上海幾棟知名的老房子歷史等等。喜歡上海老建築的人可以在夾層中，找到上海所有特色建築的珍貴歷史照片。

超大型立體上海建築模型。（作者提供）

超大型立體上海建築模型。（作者提供）

三樓則是上海的整體規畫介紹。首先，超大型立體上海建築圖，畫面實在很震撼！幾乎所有城市內的建築物都能找到，大家都樂此不疲的找尋著自己住的地方與認識的建築物，我也好不容易在其中找到了我的老洋房。

四樓則是上海專業與重點建設規畫廳，這裡可以看到上海為了成為國際大都會所進行的各項大型工程項目。

包括：「上海洋山深水港」的計畫。不說你不知道，當年國父的實業計畫，其實在共產黨的手上逐漸被完成，你熟悉的「青藏鐵路」就是當年實業計畫中國父的理念，橫貫中國東西部的最大鐵路幹道。而目前全力打造的「上海洋山深水港」則是實業計畫中的「東方大港」。

除了要製造一條超長跨海大橋（30多公里）直接由廬潮港（就是這篇去普陀山的出海港）連接到洋山深水港，建成之後將成為亞洲吞吐量最大的港口，其視野已經放眼多年之後，台灣呢？忍不住再說兩句，當年提的「亞洲金融中心」概念，十多年過去了，台灣連個屁都沒生出來，反之，上海以陸家嘴為基地，正式完成這個計畫。雖然人在上海，對於台灣目前的狀況豈能不憂心重重？

離題了。這個東方大港的計畫，現場還有電腦模擬，可以實際操作（開車走跨海大橋、開船去大港），幫主也實際上船體驗了一回。

這個展館基本上，上海人不會去，去的都是老外、觀光客，同時也是上海市接待首度來到上海訪問的外國貴賓必去的地方，建議你來看看，所謂知己知彼，台北與上海的差距到底是怎麼樣的呢？（上海幫幫主/台北）