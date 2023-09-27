今天這種荒謬至極的「混蛋」事件，若發生在光復初期的1946年，那不被台灣人給罵死了？這種事還不引起二二八嗎？這混蛋事會不寫入教科書？忠烈祠轉型回去的台獨神社，會不會有塊5千萬個廢蛋掩埋場的支那塚了？

再往上推，高端疫苗、日本核汙水、美國萊豬、阿扁貪汙轉建國基金，…太多太多了，這些事如果發生在光復初的時候，那說二二八是因窳政而起的人民抗暴，不更有正當性了？

1935年日本侵華，再向關內進逼，129時清華大學的蔣南翔悲憤吶喊：「華北之大，已安放不下一張平靜的書桌了！」而今天在台灣省，思之極恐的楊渡說：「從未有一個時刻，像現在這樣，民眾深切感覺『餐桌上的安全』岌岌可危。我們甚至不知道餵給孩子的食物，會不會危害孩子的健康？如此政府，如此官員，簡直罪無可赦。」

那二二八時，若情況會與今天一樣壞，陳儀長官等是不是罪無可赦？

當時誣說台灣光復是「狗去豬來」，日本狗兇但能做事，中國豬軟但不做事，後者比前者壞多了。那解嚴民主了，這30多年來，不也是「狗去豬來」？兇嚴的蔣介石國民黨，輪替給民主進步黨了，台灣省不是反而更退步，更壞，伊於胡底？

台灣行政長官陳儀，是著名的清官，他一下飛機，就說：「我是來做事，不是來做官。」他生活清簡，彭孟緝由高雄上來晉見長官，陳招待簡餐，彭說：「長官，我在街上看到報紙，把您畫成了抱金元寶的員外樣，這樣不好，您要管管。」陳說：「你是軍人，你不懂。這沒有關係。就讓他們講吧！」

陳的祕書鄭士鎔，也為此必要寫「細說陳儀。」為長官辯誣。他說：「開明分子的陳儀在國民黨體制之內，雖曾竭力保護台灣，卻常事與願違。最具諷刺性的是一生清廉著名，向極痛懲貪汙的陳儀，竟被輿論責為縱容貪墨的惡吏，足證其力不從心，無可奈何的難處。其失敗是理所當然，無可怨尤。然以陳儀的愛台護台之心，及其自由民主的治台政策，尚難免此厄運，易人而處，恐亦無法閃避。最使人痛惜者，是陳儀去職以後，繼任者在大軍支援之下，改弦易轍，強勢統治，接著降臨的所謂「白色恐怖」，恐非「二二八」悲劇中的激烈分子們所能預想得到的罷！」

鄭士鎔1942年重慶中央大學政治系快要畢業時，肄業昆明西南聯大歷史系的好友丁名楠，就建議他去跟他二舅陳儀（時任國民政府行政院祕書長）服公務。鄭說這與他志趣不合，當時就率直的辭謝了。

畢業以後，鄭還在做想從事寫作的白日夢，師長有引介他去見陳布雷，進侍從室、進中央信託局、去美深造、進外交部，他都沒去。他還是想進「大公報」，後來重慶《大公報》要招考助理編輯，他就函覆名楠，在赴渝時可謁見他的二舅。

《大公報》筆試後翌日，鄭即赴上清寺行政院晉見陳祕書長官。鄭與名楠雖小學、中學同窗多年，但臨大學畢業時始知陳儀為其親舅。略知陳是日本士官及陸大出身，曾擔任過軍閥孫傳芳的師長，浙江省省長，北伐時期歸附蔣軍，曾任兵工署長、福建省政府主席等職，想像中他必是個赳赳武夫，一定威嚴而盛氣凌人。

結果他見到的是一位面容和藹的長者，微笑著和他握手，感覺是陳的手很是柔軟溫暖，有一種說不出來的親和力。

鄭坦誠相告，說他唸的雖是政治系，卻無意在仕途求發展，興趣是在寫作方面。鄭以為他的坦率陳詞必遭冷遇，不料卻引起陳儀的一片大道理。他說個人興趣固然重要，但處今國難當頭，年輕人應有更實際的抱負。他希望鄭辭去教職，能來政院服務，他強調說：「我們這批老年人將來都要消逝，國家屬於你們年輕人的。你要多交結年輕有識的朋友，大家團結努力，好好工作，可對國族作出貢獻。不要認為公務機關不能做好事業。」又說：「目前社會上一般評論官僚不好，這種制度當然要改。但我認為老官僚雖然不好，而新官僚更為可怕，我希望你們年輕人將來千萬不要成為新官僚。這些話你現在也許不懂，以後在政府機關做事，一定會瞭解我的意思。」

鄭受感動，就情不自禁地表示了願追隨他服公務的意願。

鄭說，臨別時他問我一個很尖銳的問題：「將來你服公務時會不會貪汙？」在抗戰臨時首都的重慶，貪汙雖是大眾詬病的重大罪惡之一；但想不到在政院祕書長的口中，會毫不顧忌地問我這個未經世故的年輕人這樣一個問題。

我的腦中電閃地憶及在政治系畢業班的謝師座談會中，系主任張匯文師訓話的結語說：「你們畢業後到社會去做事，成敗得失，各有機遇，不能強求。無論你們以後是成是敗，回到學校見我，我都認為你們是我最愛的學生，但若你們因為貪汙而失敗，回來見我時，我就不認你是我的學生了。」可見當時對貪汙是如何的痛深惡絕。想不到我今天在政府最高行政機關，竟被問到這個問題。

我的答案當然是「不」。

陳祕書長聽了微笑：「那以後你得牢記這個『不』字，還要經過不斷的考驗，不能有任何差池。」又說：「在當世的公務員中，可以自信不會貪汙的，恐怕只有我一人，那是因為我沒有子嗣。如果我有子女的話，我也不能擔保自己決不會貪汙。你今天的答覆，希望你於有了子女以後，還在行政機關服務時，都能信守此一承諾。」

2008年，他兒子鄭衣德交給他我送的稿費一千美金支票時，鄭士鎔看著陳長官的照，必然是這樣想：「如今我已年逾九旬，過去流離顛沛的生涯中不無小大貪墨的機會，但我都能不為物慾所誘，初會陳祕書長時的最後一問，給了我永經得起考驗的定力。」

兩年後，鄭士鎔去世。他的子女翻他抽屜，看到那支票仍沒兌現。他的女婿來台，問我可否付現？我立刻交付台幣3萬元。

然後我把支票放在抽屜中，提醒我見「陳儀的本來面目」作者，陳儀侄子陳兆熙時要記得帶。結果我們約在台北市政府站見。他戲說：「支票帶了吧？」我一摸，唉，忘了。