台灣雞蛋荒，為何不就近從中國大陸進口雞蛋？農業部代理部長陳駿季答覆立委游毓蘭質詢時說，根據WTO指引，中國的雞要打禽流感疫苗，沒打禽流感疫苗的台灣完全無法進口。

防檢署補充說明，使用禽流感疫苗雖然可以降低雞隻死亡、症狀及排毒，但無法避免「雞隻」感染禽流感，部分「雞隻」會有病毒存在卻無臨床症狀，反而增加其他「禽種」感染發病風險，也容易產生禽流感病毒變異。

完全不理解農業部的邏輯！

我們進口的是雞蛋，又不是進口打了禽流感疫苗的中國雞隻。台灣和其他沒有打禽流感疫苗國家的雞隻，生出來的雞蛋，帶病毒的風險反而較低？也比較不會增加其他禽種感染發病的風險？雞蛋裡含有禽流感病毒，要怎麼檢驗出來？為什麼台灣雞隻鬧禽流感，大陸不鬧？台灣雞太弱？還是因為大陸雞有打疫苗？如果禽流感疫苗可以降低雞隻死亡率，為什麼台灣雞隻不打疫苗？打了疫苗的大陸母雞隻，生蛋率幾多？比台灣的52%生蛋率低，還是高？如果大陸母雞既不鬧禽流感，生蛋率又比台灣雞高，為什麼不能進口大陸雞蛋？為什麼台灣養雞產業不「見賢思齊」？

蛋荒多年，養雞專家不只一次建言農業部，治本之道在於推動養雞產業科技化、現代化，輔導中小型養雞場轉型升級、淘汰生產率偏低的老母雞，新鮮雞蛋全面自動化檢視、選洗、包裝、標示保鮮期、註記生產履歷、冷鏈運送、冷藏或室溫販售。無奈，陳吉仲領導的農業部，短視無能、顢頇貪功、只會補助搞進口。蛋荒蕪解，一蛋難求，其來有自。

陳吉仲、林聰賢，混蛋去職，明陽爆炸失火，4名消防員殉職，霎那間，人們焦點移轉，忘了繼續追究：超低資本額的超思如何奪取了進口雞蛋6成的分額？進了8814萬顆巴西雞蛋，又怎麼搞到5000多萬顆雞蛋要銷毀？補助超思4億新台幣，換來5000萬顆臭雞蛋，補助款要不要追回？要不要重罰超思？沆瀣一氣的官員和商人，還有沒有人追究他們的刑責呢？

壞蛋未查，混蛋未了，千萬別中了民進黨惡人轉移焦點的詭計！（作者為資深媒體人）

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