距離明年總統大選還剩下100多天，在最近幾份民調中都可以發現多數民眾都希望能夠政黨輪替，下架毀憲亂政的民進黨。然而在多份民調中也發現，代表執政黨參選的賴清德都居於領先的地位，而非綠在野黨參選人無論是柯文哲、侯友宜或郭台銘均落後於賴清德。

最近，不論從民調或政論性節目都可以看出多數民眾都知道非綠陣營必須合作，如果各行其事，最後就是由執政黨坐收漁利。日前傳出趙少康、郝龍斌邀請了韓國瑜聚餐，討論如何推動藍白合，也希望韓國瑜能扮演桶箍的角色。

然而，目前在野陣營3位參選人似乎都各有盤算，到目前為止要想讓3方合作看起來讓遙遙無期。因此，支持者應該要有由下而上推動非綠陣營的合作的準備與方法。

首先可以從政策合作開始。建議可由藍、白陣營一些學者針對當前執政黨破壞憲政的問題提出缺失及修正建議，其次針對當前施政缺失如：能源政策、經濟政策、兩岸政策…等提出建議，同時提出共同政見，非綠候選人做參考，希望他們能夠列入共同政見；其次，建立政策溝通平台，面對執政黨後續可能發生失能或執政失敗的現象，透過政策溝通平台邀請各陣營一起共同討論可能做法與建議。

其次針對總統候選人誰出線部分，首先推舉部分學者專家針對過去總統選舉民調具有公信力和可信度者，挑出3到5家民調公司，每週整理這些單位民調的結果，到了10月底或11月初透過這些民調資料要求在野參選人整合成一組，如果無法整合成一組時，就持續整理這些民調單位資料一直到明年1月13號選前民調最後公佈日，公佈一系列的民調資料，共同推薦出一位的民調領先者為對象，請非綠陣營的民眾共同支持這位民調領先的候選人。

目前藍白陣營都知道，合作不一定能打敗執政黨，但如果不合作就必敗無疑。上述做法，雖然不保證最後定能終結民進黨的執政，但是如果執行這個做法，一方面提出非綠陣營可共同合作的方向，另方面也可以讓藍白陣營避免「政治分贓」的疑慮，而是透過民眾超越藍白的力量自發性的將選票集中，發揮推翻民進黨執政的力量。（作者為退休教師）

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