特斯拉創辦人馬斯克日前接受專訪表示，台灣是中國不可分割的一部分，如同夏威夷是美國的一州，是美國在阻止中國統一。這不是馬斯克首次針對台灣問題的非主流式發言，2022年10月馬斯克接受《金融時報》專訪時就曾指出，台海衝突難以避免，全球經濟將受到30%的重擊，建議把台灣轉變成「中國的一個特別行政區」。

長期分裂 台海動盪不安

馬斯克不代表拜登政府，但他擁有強大的尖端科技「星鏈」（Starlink），為他所擁有的太空探索科技公司（SpaceX）提供網路通訊服務，俄烏戰爭初期曾幫助烏克蘭軍隊打擊俄軍，不僅美國國防部是重要客戶，日本防衛省亦考慮採用，「星鏈」軍事化將成為國際戰略安全的關鍵技術，讓馬斯克擁有國際政治的非傳統權力。若將太空的視野導入「中心地帶論」，可謂「誰控制地球軌道，誰即控制低軌道空間；誰控制低軌道空間，誰將控制地球」。

「棄台論」並非馬斯克的商人之見，美國早年兩位最知名地緣政治家季辛吉、布里辛斯基及近代攻勢現實主義理論家米爾斯海默，都曾先後掀起「棄台」巨浪。米爾斯海默認為，若中國經濟成長速度保持和過去30年一樣，中國經濟規模將超越美國，美國將無法保衛台灣。

米爾斯海默雖已修正「棄台論」，但類似的憂慮並未消失，馬斯克是其中代表，認為美國戰略上難以保台，避戰的解方是依循北京的和統路徑，變更台灣的主權地位。

新加坡前外交部長楊榮文來台出席「亞太千里論壇」發表演說也表示，台海現狀是不穩定和虛幻的，並認為台灣只有在美國的支持之下才能維持和中國大陸分離的狀態，但時間不在台灣這一邊，不獨、不武、不統只是把問題推遲，台海現狀無法長久。

楊榮文建議台灣，可以努力推動與中國大陸漸趨一致，使之成為一個和今日中華人民共和國不同的中國。蔡政府對楊榮文的發言氣急敗壞，外交部嚴詞反駁。對此，台大前校長管中閔認為，楊榮文「肯定說對了什麼」。其實，楊榮文只是戳破台灣朝野的鴕鳥心態。

楊榮文不是唱衰台灣，而是鼓勵台灣大膽接受邦聯的概念，並導向最終和平統一的漸進式過程。楊榮文的建議，是避免「棄台論」成為美國政治現實的解方，蔡政府「倚美謀獨」是危險之舉，最後反而招致被美國控制，在兩岸終局解決中受制於人。楊榮文提醒台灣，應該避免被美國利用。

走入中國 台灣人應自信

法理台獨必然引戰，長期分裂台海動盪不安，美日與歐盟介入只能讓人暫時心安，而非長期、可持續的狀態，美國對台灣的安全承諾並非永遠維持現狀的保證。面對大陸統一的壓力，大陸主張「一國兩制」，台灣不接受，那麼，台灣的主張為何？逃避不是方法，朝野應在台海和平現狀的基礎上，展開跨黨派的討論，提出符合台灣最大利益、最能確保台灣自主性的「台灣版統一方案」。

哈佛大學教授奈伊認為，兩岸統一是「歷史之趨勢」，是無法改寫的。台灣無法自外於中國，台灣人應有想法與自信走入中國。經國先生時期曾主張「三民主義統一中國」，取代蔣介石的「反攻大陸」，兩岸今非昔比，不能再以「三民主義統一中國」回應「一國兩制」。

鄧小平的「改革開放」導入市場經濟，使部分中國人先富起來，但資本主義不是中國的出路，美國華爾街金融風暴凸顯資本主義的失敗，但現在仍在失敗的路上繼續飆車。習近平正摸索如何以「中國特色社會主義」和美式資本主義競爭並贏得最終勝利。

中國應回到馬克思《1844年經濟學哲學手稿》初心，在人工智慧（AI）逐漸宰制人類社會的當下，探索「科技異化」的解方，回到古典馬克思主義，揚棄階級鬥爭，消弭貧富差距。孫中山的民生主義與社會主義兼容並蓄，兩岸共同實現的「均富」理想，應體現在「台灣版統一方案」中。