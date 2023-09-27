根據ETtoday民調雲在針對外界關注「藍白合」議題的一項問卷設計中顯示，如果國民黨與民眾黨的侯柯配得以成功，它的支持度是41.8%，而民進黨賴清德與蕭美琴組成的賴蕭配則僅得36.8%，侯柯配領先了5個百分點；即使這項搭配是換成柯侯配，還是以40.2%領先賴蕭配的35.3%。而《聯合報》最新民調，若藍白整合成功，都能逆轉選情，超前8至15個百分點。看來侯柯配或藍白合，在2024年總統大選中，是唯一能粉碎民進黨尋求繼續執政的一項優勢組合。

被民進黨統治了近8年的台灣社會，顯然沒能說服多數的台灣民眾願意再支持它繼續統治。這項改變，由先進國家的「政黨輪替」現象可以解讀，目前的民進黨政府可能在明年大選中會落敗，並讓國民黨與民眾黨的合作獲得勝選契機，進一步組成聯合政府。

但是在野的結合進而擊敗執政黨的例子，在過去國民黨一黨獨大的歷史經驗裡並沒有見證過，即使在2016年民進黨能夠上台執政，也是基於建立在國民黨衰落的前提下。到目前為止，政黨在台灣民眾心目中，民進黨的支持度仍然是大幅領先其他政黨。台灣目前的執政黨為民進黨，在立法院也是擁有過半席次的最大黨，國民黨則是最大在野黨，其次是台灣民眾黨、時代力量則擁有不分區席次，以及少數無黨籍擁有部分席次。

而地方政府國民黨占多數，執政4都10縣市，民進黨2都3縣市，民眾黨也有1縣市、無黨籍2縣市；地方議會除上述政黨外，另有台灣綠黨、台灣基進、社會民主黨、親民黨、無黨團結聯盟、台灣團結聯盟、新黨、勞動黨擁有席次。

因此，若依此政治版圖及政黨的支持度來看，民進黨的領先優勢仍是存在的。當然以民進黨執政的失能狀態以及民眾求變的心態來看，民進黨面臨的挑戰更大。儘管賴清德個人的支持度超過其他單獨參選人，但是民意有6成希望民進黨下台，這也是藍白合有勝算的關鍵。

這項由ETtoday民調雲的問卷，選題中比較有意思的是國民黨與民眾黨的「侯柯配」，但忽略的一面是為什麼是侯柯配？柯是否肯只屈就副手？同樣道理，若翻成柯侯配，國民黨作為第一大黨，它的面子又往那裡擺？然而根據《聯合報》的民調，無論是侯柯配或是柯侯配都能夠贏過賴蕭配，根據調查結果，民眾贊成侯柯配的比例高於柯侯配，而目前正在積極進行連署的郭台銘，在藍白合後基本沒有影響力，左右不了任何選情。問題的關鍵在於侯友宜和柯文哲必須盡快達成整合。

其實侯柯配也不是那麼難，柯文哲也說過他願意居副手沒問題，他了解民眾黨實力畢竟不如國民黨，下架民進黨是第一要務，但是國民黨一直沒人跟他談，而身為民眾黨主席，他也必須說服黨員屈居副手的理由，柯文哲曾有抱怨，幾次拋出「都沒人找我談，只是在放話」。媒體人趙少康證實已與前高雄市長韓國瑜碰面討論在野黨整合，他指出，國民黨畢竟資源比較充分，侯友宜不可能當副手，到10月中談整合較容易。

多家民調顯示侯與柯支持度在伯仲之間，但是以政黨執政縣市、基層組織、執政人才與經驗來看，國民黨顯然略勝民眾黨一籌，柯文哲是聰明務實的明白人，既然雙方陣營互補性高，應了解侯柯配才能發揮1+1大於2，選票極大化的效果。

總之，民進黨執政7年多，已經證明沒有能力處理兩岸關係、也沒有能力讓友邦斷交事件止血，貪腐弊案疑雲重重、能源政策失當，台電虧損累累……唯有下架民進黨，台灣才有未來，藍白合、侯柯配應順勢而為，而且迫在眉睫。

（作者為澳門理工大學名譽教授）