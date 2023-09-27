「Lin bay好油」粉專版主林裕紘及國民黨立委王鴻薇近期都遭網軍攻擊，上周日刑事局長周幼偉開記者會，表達透過國際刑警查IP，行政院長陳建仁甚至允諾3個月內破案。但一來IP位址可假造，二來各國警方配合查核社群平台，多屬重罪才有機會，陳揆允諾3個月根本是空話。與其揚湯止沸，不如釜底抽薪，從治理國內網軍著手，才有機會。

今年7月上任的刑事局長周幼偉開記者會說，林、王兩人遭攻擊的發訊網址來自墨西哥、薩爾瓦多、美國、馬來西亞及越南5國，刑事局已透過國際刑警科，以司法互助管道尋求協助。但這5國能透過IP網址查到嫌犯嗎？一旦抓獲嫌犯，能引渡來台嗎？

更根本的是，不管臉書、Google、YouTube或Line，為保障言論自由，各企業都有規範查尋IP的條件，以臉書來說，除非犯最重本刑3年以上罪名，才能向法院聲請調閱通聯，法院會否核准也是問題；Line也規定要有法院核准通聯取票才能查，各家規定不同，查核曠日廢時，台灣非國際刑警組織成員，透過司法互助不是一句空話？

2018年九合一選舉掀起狂潮的「韓流」，當時網軍側翼滿天飛，假消息南北流竄，刑事局為此還成立專案小組，一大半案子都來自境外IP，結果查出了什麼嗎？面對林裕紘、王鴻薇案，執政黨若還採取5年前模式，那就只是做做表面功夫，交差了事而已。

總統大選將至，很多假消息轉貼自對岸內容農場，如果照執政黨思維，以IP定生死，意思就是自求多福，反正台灣怎麼亂、怎麼騙都不重要，重要的是繼續執政就好，不是嗎？