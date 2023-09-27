距離總統大選已迫近倒數100天大關。近期公布的幾份民調均顯示，台灣主流民意對由民進黨繼續執政仍持否定態度。在賴清德訪美的彩帶效應褪去後，即使是系出綠營的游盈隆所主持的台灣民意基金會，都做出了賴清德8月到9月大跌10%的結果。各家民調普遍顯示，不論選局最後呈現三腳督或四腳督，在野黨候選人的支持度的總和，目前都穩定領先賴清德。然而，另一個尚未改變的結構卻是：即使穩定超過半數的民意都不青睞由民進黨繼續執政，但成功鞏固綠營基本盤的賴清德，仍以3成5上下的支持度，持續在民調中領跑第一，尚未被任何在野單一候選人咬住進入纏鬥階段，遑論黃金交叉。

在台灣「一輪制」的總統投票設計下，如果選局按照現有形勢以三腳督或四腳督作結，得票率未必能達4成的賴清德，必將成為執政合理性基礎孱弱的少數總統。因此，不論從爭取最大當選可能性的選戰現實而言，或是從應為主流民意付諸實現而努力的政治倫理而言，在野勢力的整合勢在必行。這既是攻防算計的理性出路，也是各在野領袖們在背負非綠民意期待時，應該捫心自知的政治責任。

在野陣營中，一方面，郭台銘雖已展開連署，但並未展現充足氣勢，且郭陣營對最後遞件正式登記與否，也從未把話說死。這些虛實莫辨的姿態，不意外地使郭台銘在民調中的行情逐漸走低，多份民調都滑落至個位數區間。因此，若盤勢沒有突發變化，「郭台銘因素」應會在在野整合的路徑中逐漸淡化。

而從憲政倫理的角度而言，如果在野黨的候選人們都一如自己所言的那樣，將下架民進黨、終結兩岸尖銳對峙的凶險現狀，保證台海的持久和平與安全視為自己此次參選的最高價值，而非僅為自己一人政治生命的延續或自己所屬行情的起落而選，那麼，手握兩張總統提名門票的藍白兩黨，最有責任率先展開黨際談判，實現光明正大的整合。

一旦到11月20日總統候選人登記之際尚未完成藍白黨際談判，那麼柯文哲與侯友宜都登記為總統候選人的態勢既成，後續要再進行整合，哪怕整合的合意達成，也只能通過各種棄保耳語、民調操作，和候選人本身的行程安排、公開表態等幽微信號來和民意溝通，但都不會改變柯文哲和侯友宜最後落敗的事實。

可以預見的是，在這種「兩人登記、到最後一人實質棄選」的整合模式下，非但將過程混亂、雜音不斷，被整合者所屬的政黨也將蒙受負面效應，殃及立委選情，釀成總統候選人整合之路頻遭立委候選人掣肘和非議的窘境。

為免此情境，藍白兩黨此刻即應思考開創典範，啟動選前黨際談判和締結執政協議，將正副總統候選人、藍白聯盟一旦上台後的政綱路線、組閣主導權歸屬，乃至立委選區的禮讓分配等問題，都在投票前就公諸於眾，靜待民意的審驗，方能成就內耗最小、成效最大的在野整合。

（作者為資深媒體人）