距離大陸商務部4月發布公告針對台灣進行貿易壁壘調查，結束調查的時限所剩無幾，大陸國台辦主任宋濤22日在湖南長沙2023湘台經貿交流合作會上表示，「兩岸經濟合作健康發展離不開和平穩定的大環境」，強調民進黨當局違反ECFA相關條款，對大陸採取嚴苛的經貿限制措施，「我們支持大陸主管部門結合對台貿易壁壘調查情況、依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠」。

很難說宋濤此時對外這樣表態，不是給中共研究中止ECFA對台關稅優惠主管部門一個指引，為中止ECFA對台關稅優惠作政策性的搭橋鋪路，其「兩岸經濟合作健康發展離不開和平穩定的大環境」說法，是整個中共取消ECFA惠台政策的因果關係所在，大陸一再強調絕不容許「吃大陸的飯，砸中國大陸的鍋」。

宋濤明白表示，兩岸關係現在處於關鍵節點，「希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」。

ECFA惠台政策掛鉤「九二共識」，是源自前中共國務總理朱鎔基及溫家寶的「讓利說」，朱2001年在九屆全國人大三次會議舉行的記者招待會上答記者問時表示，「誰贊成一個中國的原則，我們就支持誰，我們就跟他談，什麼問題都可以談，可以讓步，讓步給中國人嘛」、2010年3月在中國人大通過「反分裂國家法」屆滿五年，中國國務院總理溫家寶重提兩岸商簽ECFA時的「讓利說」，喊話以兄弟比喻「正因為我們是兄弟，兄弟『雖有小忿，不廢懿親』，問題總會可以解決的」。

近8年民進黨蔡英文的兩岸政策，被中共定調是將「九二共識」曲解為「一國兩制」，倚美謀獨，而列為不贊成一個中國原則，因此，變成什麼問題都不可以談，不可以讓步，當然，溫家寶的「讓利說」基礎，也就不存在；如果，這個認識，台灣不能接受，除了戰爭，還有貿易上的風險，中共中止ECFA對台關稅優惠之路還有多遠？我們給的答案是不遠，蔡政府及民進黨應再謹慎考量，競選總統大位的賴清德也應說清楚、講明白。（作者為作家）

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