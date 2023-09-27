距離2024總統大選投票只剩3個多月。在下半場裡，相對於執政陣營的穩定領先，各界反倒更關注在野陣營的整合，無論是藍白合是否進入深水區，抑或是郭台銘的獨立參選進程。

從最近民調來看，執政陣營雖然受到進口蛋爭議影響，賴清德民調有所下降，但與柯文哲、侯友宜的支持率都保持相當程度的領先。以TVBS最新公布的民調來說，賴就以36%領先柯28%、侯26%；《聯合報》則顯示賴30%、柯21%、侯20%。整體來說，在野陣營確實呈現麻花結趨勢，二、三名差距不大。

不過一旦藍白進行整合，TVBS數據顯示，侯柯／柯侯配能以50%的支持率，勝過賴蕭的40%；《聯合報》的民調則指出，藍白組合能以47%勝過民進黨的32%。整體來說，民調趨勢很清楚，整合有機會贏，但不整合一定輸。而從《聯合報》民調來看，下架民進黨是藍白民眾的共識，相對而言，國民黨支持者更傾向整合，有7成4的支持，而民眾黨亦有5成6。

因此從政治局勢來看，在野陣營要贏，勢必得進行整合。而在是否整合的大方向上，雙方多數支持者其實傾向藍白合作。然而台灣政治卻相當複雜，誰正誰副，如何決定，民調規則，以及雙方政黨內部說服，其實都會遇到相當阻礙。

首先擺在眼前的關鍵問題，就是誰正誰副。繼藍營趙少康表示侯友宜不可能當副的後，柯文哲也批評國民黨講藍白合，不比民調，又只想當正的，是「哪門子的合作」。

柯的說法，看似在罵國民黨，但細品，其實是在旁敲側擊藍營，談好比賽規則，比民調，如何比，就能進行藍白整合。把時間拉回5月，當時侯郭初選時，郭台銘拜訪柯文哲，柯就有提到過初選規則的重要性。因此如今當主角從郭台銘變成柯文哲時，藍白之間，在相對缺乏互信的情況下，勢必需要縝密、公正的規則來談整合。

民調贏者當正手，自然天經地義，但輸者是否服輸，或是兩方是否願意進入到有可能輸的二階段賽局裡，其實正是目前的癥結。從柯的講法來看，包括柯文哲過去曾點名，可與國民黨談，但不知要和誰談。其實都隱含著願意以民調拚輸贏的空間。因此從柯文哲的說法來看，藍白是否能進一步整合，關鍵就在於國民黨是否同意以民調來決定誰正誰副。

然而對國民黨來說，並不存在有一人能決定藍白整合的情況，最直接的決策權在於侯友宜與朱立倫，但包括地方首長、立委參選人、意見領袖與支持者，其實都有相當話語權。倘若最後由柯文哲領銜，國民黨組織、幹部與基層是否能進行銜接，其實也不無疑問。

同樣的道理放在侯友宜領銜時，民眾黨雖然組織相對單純，但其年輕、中間支持者的游離性，其實也是高度的難題。況且，從柯的角度來看，參照過去國親聯盟案例，黨內一直以來都有對藍白合之後，生存自主性受到削弱的疑慮。甚至包括藍白合敗選之後，對民眾黨的衝擊。其實都會是目前民眾黨慎重考量的原因。

整體來說，民意確實支持藍白合，也唯獨藍白合才可能對民進黨造成威脅。但從整合的難度還有雙方政黨內部因素，以及時程壓力來看，在野整合頗具難度。

（作者為中華青年公共參協會理事長）