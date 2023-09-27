近日鬧得整個台灣沸沸揚揚的「超思蛋」一案，超思公司憑藉50萬資本額卻能調度幾億資金，還曾被稱讚是造福全國人民的德政，卻沒想到是「壞蛋」，農業部及中央畜產會遮遮掩掩，莫不是心中有鬼。緊接在超思蛋之後，如今恐又有另一如法炮製的「指定專案」正在醞釀，就是9月底農業部林業署即將開辦的「企業參與森林及自然碳匯ESG專業媒合平台」。

隨著歐盟碳關稅的啟動，台灣也引進國外的碳匯資源進行交易並成立了碳交易平台。農業部辦了幾場看似公平對外廣徵意見的說明會，其實入圍交易平台的廠商，早就被首長辦公室官員、學者成立的少數人協會、特定的廠商聯手搶食。而其手法正是政府部門指定特定的學者做研究包裝後，再由學者交棒給特定廠商接手，形成壟斷、暴利的生態鏈，除浪費國家資源，更將影響國家發展。

舉森林認證FSC為例，一片上萬公頃的林管處林地，寡頭聯盟成員僅需對其中占比萬分之一的林地進行監測，即可向林務署（原林務局）發出所謂的FSC認證，賺取政府一筆不小的認證費用，而成本可能是學生們的實習活動，形同利益輸送。如今即將啟動的碳匯ESG事業媒合平台，看似公正、開放的方式遴選廠商，卻早已被民進黨「自己人」壟斷。更可怕的是，拿到碳匯資源者，便能向真正需要資源的企業獅子大開口。其實執行森林碳匯政策，只要公部門做好可被外界公評的制度後，並對需要碳匯的企業內部人員進行公開培訓，再將國家森林碳匯資源對企業公開招標，如今的方式不僅勞師動眾，更涉嫌圖利相關廠商。

農業部過去曾極力反對每公頃可以減碳達1000噸以上的太陽光電，如今部分官員卻昨是今非的聯合知名農業大學學者來推動每公頃僅能減碳10-15噸的森林碳匯。前後者對於國家、企業所需要的減碳效益相差將近百倍，實在啟人疑竇！在民進黨執政下，利用公權力培養及掩護「買辦」已非稀奇，如再縱容不管，森林碳匯恐又將是「超思再現」，不僅狠狂撈國家資源，更傷害民眾權益！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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