台灣雞蛋荒，為何不就近從中國大陸進口雞蛋？農業部代理部長陳駿季答覆立委游毓蘭質詢時說，根據WTO指引，中國的雞要打禽流感疫苗，沒打禽流感疫苗的台灣完全無法進口。防檢署補充說明，使用禽流感疫苗雖然可以降低雞隻死亡、症狀及排毒，但無法避免「雞隻」感染禽流感，部分「雞隻」會有病毒存在卻無臨床症狀，反而增加其他「禽種」感染發病風險，也容易產生禽流感病毒變異。

完全不理解農業部的邏輯！我們進口的是雞蛋，又不是進口打了禽流感疫苗的中國雞隻。台灣和其他沒有打禽流感疫苗國家的雞隻，生出來的雞蛋，帶病毒的風險反而較低？如果大陸母雞既不鬧禽流感，生蛋率又比台灣雞高，為什麼不能進口大陸雞蛋？

蛋荒多年，養雞專家不只一次建言農業部，治本之道在於推動養雞產業科技化、現代化，輔導中小型養雞場轉型升級、淘汰生產率偏低的老母雞，新鮮雞蛋全面自動化。無奈，陳吉仲領導的農業部，短視無能、顢頇貪功、只會補助搞進口。蛋荒無解，一蛋難求，其來有自。

陳吉仲、林聰賢為混蛋去職，屏東明揚國際公司爆炸失火，4名消防員殉職，一時間，人們焦點移轉，忘了繼續追究責任。超低資本額的超思如何奪取了進口雞蛋6成的份額？進了8814萬顆巴西雞蛋，又怎麼搞到5000多萬顆雞蛋要銷毀？其實，最值得探究的是人謀不臧，沆瀣一氣的官員和商人，其中林聰賢擔任農委會主委之後，卸任卻轉任畜產會董事長，顯見這個董事長是個肥缺，他到底在進口蛋的政策和過程中扮演什麼角色？陳吉仲在農委會時是他的副手，能不聽命於他嗎？為何在立法院要質詢前夕雙雙去職？在在啟人疑竇。如今一走了之，還有沒有人追究他們的刑責呢？

現在很確切的是，民進黨的蛋蛋危機還沒有解除，最民調顯示賴清德的支持度重挫，台灣民意基金會董事長游盈隆說，民怨如未爆原子彈；前立委林濁水也說，不負責任，只想解釋，難怪小事變災難。然而，這算是小事嗎？民進黨37周年黨慶上，創黨元老魏耀乾拉布條抗議，寫著「我們開創的民主進步黨已淪為獨裁貪汙惡霸黨」，這就是對民進黨貪汙濫權的最真實寫照。

進口蛋的風波未了，農業部根本說不清楚，民進黨又開始動用網軍恐嚇「Lin bay好油」版主，想要全面卸責、主導輿論風向，甚至利用其他弊案轉移焦點。但是雞蛋是民生日用品，民眾每天都要面對，陳吉仲、林聰賢下台了，但蔡政府躲得掉嗎？

（作者為資深媒體人）