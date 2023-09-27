2024總統大選競爭已進入一種壓力鍋悶燒的狀態，一方面是民調領先的賴清德，支持度始終不上不下，另一方面是在野陣營的侯友宜、柯文哲，包括墊底卻仍不退的郭台銘，彷彿另成一組自亂集團，不斷在其中相互拉鋸卻難成大局。儘管多次來自不同機構的民調都顯示，2024只有在野整合才有機會實現政黨輪替，完成下架民進黨的多數民意共識，但藍白兩黨至今卻依舊是只聞樓梯響，不見人下來，使得瀕臨爆炸的壓力鍋只能持續悶燒。

藍白整合 才有機會勝選

根據《聯合報》最新民調，民進黨總統參選人賴清德以3成支持度領先民眾黨總統參選人柯文哲的2成1及國民黨總統參選人侯友宜的2成，而在95%的信心水準下，柯侯已在抽樣誤差範圍內，兩人可謂旗鼓相當。另外，有4成5選民希望下架民進黨，4成1期待在野整合；更重要的是，若藍白整合成功，侯友宜與柯文哲的組合，無論郭台銘是否參選，藍白組合都能逆轉選情，超前賴清德8至15個百分點。

稍早分別發布的ETtoday民調雲、美麗島電子報兩份民調也顯示，柯侯（侯柯）配都勝賴蕭配。美麗島電子報民調發現，侯柯配支持度41.8%、賴蕭配43.4%；柯侯配支持度43.2%、賴蕭配41.5%。ETtoday民調雲則發現，侯柯配支持度36.6%、賴蕭配34.2%；柯侯配33.6%、賴蕭配33.0%。

這麼多又密集湧現的民調結果，雖然都指向藍白不合作，賴清德就是贏家，藍白合作就能逆轉選情，但究竟是該侯柯配、還是柯侯配，在誰也不願意當副的前提下，始終是最難達成共識的盲點。值得反思的是，如果民調第二名大幅領先第三名倒也相對單純，但現在卻是柯侯二人互有超前，支持度在伯仲之間，這便相對加深了誰也不願屈居為副的整合困難，也造成某些別有居心的民調刻意操作矛盾的空間。

在野陣營只有整合還可一戰，不整合只有死路一條，這是事前說再多漂亮唬人或抱怨批判的話，都無法扭轉的殘酷現實；即使讓選民發動自主性的棄保也無法貫徹成功，只有透過政黨正式整合，提出感動人心的號召，才有可能讓貪腐失能的民進黨徹底下台，還給國家社會新的生機。這點絕不容任何政黨或政客師心自用，以任何權謀手段糊弄民意，甚至最後導致玉石俱焚的結果。

民意至上 放棄老大心態

柯文哲批國民黨「不比民調、要當正的，這算哪門子的合作？」這話說得沒錯，直接戳破國民黨背離現實的老大心態；但選舉是一時的勝負，治國是全面而長遠的，不能單靠個人魅力，還需要豐沛的團隊、優秀的人才資源作後盾。侯柯二人如何搭配正副競選，彼此背後的政黨與人才等力量也應適度加成計算，國民黨無論在地方首長或是民代席次，的確超過民眾黨很多，未來若組成聯合政府，也是國民黨的人才濟濟。即使要比民調，是要比個別對陣賴清德、還是比侯柯或柯侯對上賴蕭的民調，都需要好好磋商，切中時弊且深謀遠慮，不是單憑某黨或某人直接說了算。

柯文哲又說在野整合必須是理念的結合，不能淪落為權位的分配，並提出包括建立內閣制、恢復行政院長須經立法院行使同意權、總統應到立法院做國情報告，接受政黨質詢、重要部會首長任命須經立院聽證等等主張。這些主張有些需要經過繁複的修憲，有些則是修法形成運作慣例即可，對於藍白合如何避開權位分贓的觀感，帶給支持者新的希望與團結的動力，這本是政黨與政治人物基本的素養與要求，藍白陣營當然應該好好研議出周延的訴求和策略，根本不應成為阻礙雙方合作的理由。

2024大選不只是選總統，還有攸關重大的國會席次，藍白兩黨都應該有更全面的宏觀與思考，民眾黨固然不能太自我，國民黨更應該大氣果敢，放棄不必要的老大執念，尤其是侯柯兩人更要放下執念，一心整合，為下架民進黨做出更有價值的貢獻。山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，民意至上，掌握民氣，藍白合不容再蹉跎，侯柯配不應也不能再拖了！