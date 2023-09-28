諸君追劇嗎？偶像劇，宮廷戲或宮鬥劇？小弟最愛《甄嬛傳》。何以情有獨鍾？

總共76集精華，經典宮鬥劇第一名，耗資8000萬人民幣拍攝，而今保守估計，每年都收入千萬餘，堪稱大賣。劇情，選角，演技自是上乘，連道具佈景，梳化服裝，採光後製都很講究。還有台詞詩文，和配樂插曲，全都一流。尤其是兩岸三地演員，在戲中融合交流，皇太后和大太監來自台灣，皇后是香港，和許多內地的大腕影星合作，精采絶倫。

特别是第71集，高潮迭起。話説甄嬛受盡委曲，為了自保，而且一勞永逸，藉故設計要激怒皇后，然後趁機拉扯。皇后動氣奮力掙脱，甄嬛此時順勢自摔，撞上桌角。再嫁禍是皇后推撞，造成她腹胎小產。其實是先服用溫太醫給的打胎藥，並非外力造成。而親近甄嬛的溫太醫，後來又説明小產原因，是腹部撞擊，胎氣大動，滑胎而亡。

當然這並非突發事故，乃是精心設計的陰謀。甄嬛此胎早有衰象，無法存活，於是事先服藥，再安排場景，與皇后獨處，來個百口莫辯，又死無對證。加上敬妃一旁喑助，且朧月公主又神來一筆，剛好路經，目睹過程，因而挺身而出護母，也聲稱看到其母受傷經過。

當然落井下石，誣指陷害，不是什麼光明事，但甄氏可能也是因為情勢如此，不得不然。你不害人也罷，但人不放過你又如何？躲不得也，唯有堅強面對，正面迎戰，攻撃才是最好的防禦。人在江湖，身不由己，別説只有深宮怨婦，才來豪門爭鬥。人生好難，就算市井小民也逃不了，公司辦公室的政治學，和家中客廳的妯娌生存術，大概也差不了多少。

若以甄嬛為師，歷史有前例如上述種種，以古人為鑑，向宮鬥劇取經，應用在現代曰常之中，可能未必不行，也許有機會更好。

例如日前報載，本地某女民代，在採訪之中，與男記者爆發衝突。

女民代大叫，你為什麼推我？上次你也推我？為什麼要撞人？又說，下次還會遇到什麼樣的跟踪騷擾和暴力行為？最後指稱記者是慣犯，經常貼身跟拍。

所幸事發地點是公共場所，有不同角度監視器拍攝，而且現場多有人證在場。於是之後女民代二次發言，改稱是走道狹窄，她因混亂擁擠，無路可走，以致摔倒。再來還有第三次發言，説男記者是慣犯，貼身靠近，致她腳步不穩，撞倒腳架。

民代和記者的糾葛，官司訴訟正在審理之中，日後自有公斷。甚至牽渉其中的民代親友，也自清為了避免瓜田李下，或影響政黨選情，主動請辭某相關產業的董座。既已進入司法，小弟也無意論斷任何。只是民代既為民選的公衆人物，對於媒體第四權的正當監督，和公共議題的公開討論，應是天經地義，而且責無旁貸。如果也許是為了親人所及，敏感議類躲避採訪，似乎也不用説成是採訪暴力，或是攻擊事件吧。

如果狀況特殊，真不便説，也許直接婉拒就好。一如許多世界知名人士，簡單一句「No Comment」即可。也不用氣急敗壞，或是惱羞成怒。可能更沒有後續爭論不休的，栽贓誣陷的種種麻煩。

此地台語有云，播戲人憨，看戲人呆。意謂台上不過是一場戲，逢場作戲，單純娛樂，打發時間，何必當真？演員和觀衆都傻，誰認真誰就輸了。而這人生舞台，此刻曲終人散之際，如我一般，不肯離去，還兀自喋喋不休的人，恐怕堪稱是世界第一等的憨大呆呢。（黎家慶/英文教師）

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