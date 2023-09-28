在黃埔建軍的光榮歷史中，國軍第五十四軍可謂王牌勁旅。在烽火崢嶸的輝煌歲月中，他們以鮮血證明了對國家的忠誠、對親愛精誠的誓言。然而，他們曾在廣州修建的抗戰陣亡將士公墓，雖氣勢宏偉，卻消失在政治滌蕩的嚴酷中，僅留下孤亭作見證。政治鬥爭是嚴酷的，雖碑墓可以為人毀棄，但黃埔先賢、國軍先輩為國家所留的功勳，是任何人無法磨滅的。

輝煌歷史 虎嘯雄風

18年前，有一次上網看到YouTube中1988年、1991年的兩次雙十閱兵影片，受校陸軍步兵營都有一個代號「虎嘯部隊」的受閱方陣。他們英姿颯爽、動作整齊。1991年雙十閱兵中，負責直播的台視主播彭文正老師以清脆的聲音這樣解說道：陸軍步兵677旅又稱為「虎嘯部隊」，這是一支百戰雄師，在歷經剿匪、抗日、戡亂的多次戰役中，都能夠戰功彪炳，曾經獲得先總統蔣公頒授榮譽旗，這是國軍中具有堅強戰力的一支鋼鐵勁旅。

後來研讀歷史，更是感受到國軍部隊成長、作戰、沿革、轉戰大江南北的不易和滄桑。光榮的歷史與傳統背後，是看不到的殘酷付出與犧牲。

在廣州鬧市區的黃花崗七十二烈士墓附近，曾經有過國軍第五十四軍抗戰陣亡烈士公墓。只不過如今，公墓建築早已消失。與近年來不斷受到兩岸軍史界、輿論界關注的國軍新一軍在廣州的赴印緬陣亡將士公墓相比，國軍第五十四軍公墓遠不為外界所熟知，頗有「功成不必在我，英雄但求無名」的高尚志節和悲涼之感。

源自土木系的國軍第五十四軍，於對日抗戰勝利時，是齊裝滿員的三師建制，下轄第八師、第三十六師以及第一九八師。

國軍第八師最初為建國湘軍部隊，後改編為國民革命軍。1928年北伐時期，曾參與了震驚中外的濟南事變，與日軍作戰和對峙。抗戰初期隸屬湘軍體系的國軍第七十六軍，參加淞滬會戰、豫北豫東對日作戰，後轉戰陝西、甘肅地區，隸屬第五十七軍參加豫中會戰。1945年初改隸第五十四軍。

國軍第一九八師原為湖南保安團，抗戰爆發後改編為正規軍先後參加徐州會戰、武漢會戰、第一次長沙會戰、1939年粵北地區冬季攻勢作戰、滇越邊境防衛，1944年編入遠征軍，參加滇西反攻戰，克復騰衝，取得滇西龍陵大捷，打通滇緬路。

國軍第三十六師可謂國軍嫡傳。最初為黃埔建軍、陸軍官校成立時期的衛兵隊，後來擴展為警衛營。北伐戰爭時期，再擴編為國民革命軍總司令部警衛團。北伐成功後接受德式訓練，成為兩大首都警衛師，即第八十七、第八十八師，參與128淞滬戰役。1933年從第八十七、第八十八這兩師中各抽一部，組成第三十六師。曾參與戡平閩變以及作為討逆軍進攻陝西潼關以討伐張學良。抗戰爆發後先後參加淞滬會戰、南京保衛戰、豫北豫東作戰、武漢會戰、滇西反攻戰，打通滇緬路，與英軍實現芒友會師。這一戰功卓著的部隊也就是今日仍在保衛台灣安全的「虎嘯部隊」，是國軍中的勁旅。

追尋國民革命正統的國軍公墓

抗戰勝利後，國軍第五十四軍進入廣州。與作風海派、行事洋化、由孫立人將軍統轄的國軍新編第一軍不同，第五十四軍非常注重黃埔承襲而來的國軍淵源與上下尊卑倫理。這在兩軍同在廣州修建的抗日陣亡將士公墓的差異上，就可以窺探一二。孫立人的新一軍抗日陣亡將士公墓，四方立柱十字造型的紀念碑、紀念碑前展翅的銅質雄鷹等，都是走西方風格的公園式公墓路線。而且在公墓修建工程中，孫立人沒有很強調要由蔣中正或其他國府、國軍元老題字銘刻，而是自己親自撰寫了碑記和墓誌銘。

但第五十四軍不同。該軍軍長闕漢騫是黃埔畢業生，極為注重對國民革命歷史的敘事、國軍黃埔淵源正統的表達，以及對蔣中正個人的尊重。因此，雖然同在廣州先烈路上，第五十四軍公墓不僅在位置上毗鄰黃花崗七十二烈士墓，而且在造型、題刻等多方面，和孫立人將軍督造的新一軍公墓風格迥異。

幾乎可以這樣認定，第五十四軍抗日陣亡將士公墓的造型和佈局，是黃花崗七十二烈士墓的翻版。第五十四軍公墓牌坊類似黃花崗七十二烈士的浩氣長存牌坊。第五十四軍公墓牌坊正中為先總統蔣公「賜題」的「陸軍第五十四軍抗戰陣亡烈士公墓」字樣，左右兩側門額刻「天尊」、「地立」，正門背後楷書之「大孝全忠」門額。在公墓修建過程中，第五十四軍軍長闕漢騫一直希望由蔣公為公墓題字，幾度發電恭請，甚至致電學長俞濟時代為疏通。可見，在闕漢騫心中，作為黃埔創校校長、國民革命軍之父的蔣公若能為公墓題字，是莫大的榮譽和鼓勵。公墓側門楹聯為「血花飛黨史，浩氣壯山河」；側門背面楹聯為「乾轉坤旋長茵碧血，龍盤虎踞永峙黃崗」。

第五十四軍公墓正門牌坊。（圖文：徐全提供）

第五十四軍公墓側門。（圖文：徐全提供）

黃花崗七十二烈士墓是中華民國開國歷史的國殤聖域。第五十四軍公墓毗鄰黃花崗，顯然是要凸顯作為中華民國守護者的形象。而不論是題刻中的「忠」、「孝」，或是題刻中的「黨史」2字，在當時的脈絡下，就是表達第五十四軍對領袖、對中華民國政府、對黃埔傳承的絕對信仰和忠誠。這和孫立人督造的新一軍公墓行西式浪漫主義風格，完全不同。

公墓中有紀念亭，應該有3個，係第五十四軍下轄的3個師捐建。每個亭中都有一座記錄本師輝煌戰史的紀念碑。但筆者和有人只找到兩個紀念碑的文獻。其中一個紀念碑是第三十六師的，記錄了傳承至今的虎嘯部隊的戰史歷程，全文如下：

「陸軍三十六師抗戰紀念碑誌

溯本師22年秋創于南京，即調東贛首破許灣悍匪，得解洪都重圍。繼平閩莆叛亂，復搗汀瑞匪巢。抗日軍興，捍衛淞滬，攻守張華濱、楊樹浦、江灣、大場、蘇州河等地，枕體喋血，士氣如虹。京垣撤退，會戰開蘭，皖省赴敵，破之金山，屢張英武，屏障鄂湘。29年春，北渡黃河，拒敵晉南，甘陝腹地，賴以安堵。31年春，奉命西康，馳援滇境，迭遏凶鋒，確保怒江。33年春，突擊貢山，進出瓦甸，強奪騰沖、龍陵，追奔芒遮、畹町，會師緬北，開展勝利。山河重光，移節粵東，緬憶本師安內攘外，轉戰萬里，團長王作霖、營長詹鐵生、龍岳生、袁愈德、石竭誠、李增、廖祥光、李徽、余永、呂懷德、楊運洪等具以身殉國，其餘官佐士卒慷慨成仁數以萬計，血流野赭，骨聚山高，犧牲壯烈，震鑠古今。志鵬馳驅戎馬倏已20年，忝長師於茲盈六稔，每懷袍澤，時深悵觸。適本軍建烈士公墓于羊城黃花崗，爰於墓側築式英亭，勒石為記，永昭萬古。

師長李志鵬識并書」

另一個是第八師的紀念碑，題刻文字為：

「陸軍第五十四軍第八師革命抗戰史略

本師民國元年因護湘成軍，旋改為湘軍暫編第一師。民15年，再改國民革命軍獨立第二師，參加北伐，放逐孫張，一經揮戈，勢如破竹。當時諸逆因日暮途窮，竟勾引日寇阻撓我軍進展，並殘殺我同胞。當17年我軍進攻濟南，五三慘案於焉發生，本師奮起抵抗，首予敵寇以嚴重打擊，一時壯懷激烈，民憤高昂，開八年來抗戰之嚆矢。北伐功成，奉編為國民革命軍陸軍第八師，連年以內患頻仍，南征北剿，未稍寧息。26年秋，我國展開全面神聖抗戰，淞滬之役，本師固守蘊藻浜、羅家隴、陳家行等陣地，血戰27日，屢挫敵鋒。此次敵我傷亡均極重大，旋奉調回湘，補充後即奉命開赴豫北，擔任黃河南岸防務，自陝州茅津渡迄靈寶渡、常家一線，延綿達百數十里，扼守經年，敵人須不時傾其全力強渡，終以我軍奮勇阻擊，未能得逞。28年晉西吃緊，本師渡河而北與敵激戰於陌南鎮、運成及祖師廟等地，攻克重要據點多處。29年秋，豫南告急，本師奉命星夜馳援，旬日內構成本盾堡壘千餘所，一時陣容森嚴，士氣旺盛，致敵聞風遠颺，豫南得免塗炭，曾獲第一戰區長官衛傳令嘉獎。嗣以陝境情況紊亂，本師奉命擔任防剿，數年中，地方治安賴以確保。33年孟夏，豫西局勢惡劣，本師與敵作殊死戰，於張茅、十里鋪、王家鉤、陝州、溫唐、王原、楊店、閻家坪、董家莊等地反復衝殺，時逾一月，戰況之烈，無與倫比。本師副師長王劍岳、二十三團副團長宋文煥、二十二團副團長馮炳章均於是役壯烈犧牲，敵人更遺屍遍野，終未敢輕犯潼關。33年秋敵人西犯，本師自陝奉令空運抵黔增援，未及交鋒敵人即知機遁走，本師因得從容集訓於安龍。去年敵寇投降，抗戰宣告勝利結束，本師又奉令調駐粵北，一面剿匪，一面整訓，枕戈待旦，磨礪以須，誓為建國前途益加努力。慨念宇宙萬物，有生必有死，為救國救民、為人類正義和平而死，實有重於泰山，史冊流傳，後世景仰，媲美當年。仝人為懷先烈，於墓側築武揚亭，勒石表彰，冀垂永久。

師長劉廉一謹識并書」

如果要問第五十四軍公墓與黃花崗七十二烈士墓最相似的地方，則毫無疑問就是它的碑塔，也叫作「紀績碑」。它幾乎是復刻了黃花崗七十二烈士墓的紀功坊。第五十四軍公墓的碑塔是該軍各連捐獻的石塊層層堆砌而成，國軍、國府大員的題字鐫刻在上。整個塔的頂端，是一個青天白日徽──在國民黨訓政的年代，黃花崗七十二烈士墓頂部原本的自由女神像被認為不能「發揚民族固有之道德」，因此被替換成了青天白日徽。因此，這座國軍公墓與黃花崗七十二烈士墓的空間造型，實在是接近。

公墓紀念碑碑記記錄了第五十四軍在抗日戰爭中的艱難歷程，敘述了本軍修建公墓的來龍去脈，以近體文言文寫就，作者為第五十四軍軍長闕漢騫，其文頗有文采：

「第五十四軍抗戰陣亡烈士公墓碑紀

中華民國34年，秋8月，倭寇既告屈服，本軍奉命受降羊城，明年孟春，漢騫率全軍幹部謁黃花崗七十二烈士墓，豐碑矗立，英氣凜然，相與景慕縈廻者久之。因思本軍抗戰八載，鐵馬金戈東西馳騁，蠻荒苦鬥深入不毛，大小數百戰，犧牲數萬人。際茲國土重光，陣亡諸先烈，不獲目睹復興，而以丹忱碧血凝結之國殤，不為狐狸豺狼所咆哮，即化為猿鶴蟲沙，青山依舊，白骨無歸，痛定思痛，泫然不知涕之何從也，或言距七十二烈士墓不數百步，其地巍峨而縈紆，蜿蜒而雄偉，前臨黃埔，後枕黃崗，左扼白雲，右挹觀音之勝；漢騫乃度其地勢，鳩工鏨石，建成本軍抗戰陣亡烈士公墓，四越月而工竣。溯本軍於26年秋，成立江蘇嘉定，首任軍長，為今雲南警備總司令霍公揆彰；編組之初，僅轄第十四師，時漢騫長第四十旅，敵方挾其犀利武器，以陸海空軍全力，進窺淞滬，本軍首當其鋒血戰於洛陽橋、羅店、瀏河、崑山、青陽港之間，將士奮勇，直搗敵指揮部，戰況慘烈，震古鑠今，我副團長廖保齡、營長李伯鈞、李筱波、李福田、石朝盈，皆輸身殉國，連長以次，傷亡尤多，迨情況轉變，移守誓節渡，敵複向我猛撲，搏戰兼旬，兇焰以戢。翌年春增轄第五十五師，拱衛武漢，旋該師改隸他軍，第十八師加入序列，適馬當不守。湖口告急，本軍扼守田家鎮南岸，遇敵于陽新、瑞昌、馬頭鎮、金雞嶺，血戰又複展開，敵因死傷枕藉，旋放毒氣，我將士益奮不顧身，致是役營長宋芳、宋蔚平等陣亡。28年春，本軍防守湖濱，建制十四、五十、新編二十三各師，以一部參加湘北第一次會戰，阻敵於洞庭湖西岸，嗣新編二十三師他隸，復以第一百九十八師加入列序，同年冬敵逼韶關，粵北告警，星夜由湘西馳援，連克翁源、英德、佛崗、從化、花縣，迫敵於軍田以南。復於29年春馳援武鳴九塘之線，與敵相持月餘，時敵焰方熾，侵入安南，企圖閃擊昆明，本軍由桂西進駐滇南，戍守滇越邊區。翌年冬太平洋事起，敵寇席捲泰國新加坡及緬甸，三十二年夏，改隸遠征軍，及秋，方公天調長本軍，逮33年春，而滇西反攻戰事起矣，漢騫率十四、五十兩師，空運印度，奇襲密支那；本軍統轄三十六、一百九十八、預二各師，強渡怒江，進攻高黎貢山，拔海7千餘尺，盛夏積雪，氣候懸殊，我將士蛇僕猿攀，仰縋俯援，敵憑天塹頑抗，而終不守，會戰事方酣，方公調任軍務署署長，命漢騫回國接長本軍，乘戰勝餘威，一鼓而克騰衝，下龍陵，收復芒市，會師畹町，挽垂危戰局，開勝利先聲，而自高黎以迄畹町諸戰役中，團長覃子斌、李頤、營長姚立功、魯砥中、張鵬、楊運洪、喻晞，均以忠勇殉職，幹部士卒成仁者，不可勝數，喪我忠良，滋可痛也。34年春第八師歸隸建制，本軍集中保山，空運黔西興仁，轉趨南寧，正值全面反攻，方擬長驅百粵，軍行在途，而敵寇投降之訊已至，八載抗戰，於焉結束，洗國家百餘年恥辱，為有史以來未有之勝利，我陣亡諸烈士，從此光爭日月，照耀河山，求仁得仁，夫復何憾。漢騫忝長本軍，為時兩載，而與我袍澤患難相從，已逾十稔，臨風思念，淚不可禁，公墓告成，封樹既飭，爰記其略，期妥逝者英靈，亦俟來者蹈勵奮發，有所感召輝煌而光大之也。

中將軍長闕漢騫敬撰」

非常遺憾，這樣一座氣勢宏偉、彰顯國軍黃埔精神與榮耀的軍級陣亡將士公墓，就這樣在1949之後的大變局時代中，徹底消失在了廣州的喧囂之中。曾經的國軍第五十四軍公墓，如今僅僅剩下了孤零零的紀念亭，被列為文物保護建築；而當年的高大牌坊、雄偉媲美黃花崗七十二烈士墓的石碑，最重要的是陣亡將士的墓穴與骸骨，則通通都消失了。

滄桑激流 無法磨滅國軍之光榮

黃埔建軍即將迎來百年。這一百年是光榮的百年，也是滄桑和大時代顛沛流離的百年，同時也是黃埔健兒為國家、為自由不斷奮戰的百年。我們從國軍第五十四軍下轄3個師的建制上，就可以領略到國軍在大歷史中的演化和成長。

第八師原為建國湘軍，並非黃埔建軍時就加入國軍，而是在北伐時投入了國民革命的陣營，並最終成為了局勢正己的濟南事件的見證者。

第一九八師原本只是湖南地方保安部隊，卻在抗戰軍興的背景下，為了充實全國兵員，成為了國軍的正規軍，投入殘酷的戰場。

第三十六師更是具有光榮的傳統，從陸軍官校成立的那天起，就是國軍的中流砥柱與守護者，從守護學校、守護國民革命軍總司令、守護淞滬滇緬，今天成為台灣的虎嘯勁旅。

黃花崗七十二烈士，是中華民國開國的獻祭，是為自由民主拋頭顱、灑熱血的豐碑。第五十四軍陣亡將士曾與他們相伴，更是國祚不滅、國魂長留的象征。

一代人的故事，有一代人的壯懷激烈。一代代的國軍、不同背景的國軍，在為黃埔精神作見證、為中華民國寫歷史，是一百年來捍衛家國百姓的中流砥柱。國軍第五十四軍的公墓可以被毀，卻無法毀滅黃埔健兒立下的蓋世奇功，因為他們早已鐫刻在歷史的紀念碑中，留在一代代人的記憶中。有形之碑易逝，無形豐碑永存。

（作者為香港城市大學哲學博士）