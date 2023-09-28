主計長朱澤民日前接受本報專訪時表示，主計總處正在試編家庭財富分配統計，以讓外界了解台灣最富、最貧等各階層家庭的財富分配情況，預計他明年5月離開公職之前會對外公布，以做為政府施政的參考。停編30多年的財富分配統計得以恢復，朱主計長的努力，值得肯定。

財富分配不同於所得分配，如今每年政府於8月所公布的《家庭收支調查》是所得分配，這份資料會呈現一年來所得最高的家庭有多少收入，中產家庭有多少收入，及低所得族群的收入情況，大家所熟悉的前20％與後20％差距6倍即所得差距，用以觀察所得不均是否擴大。

所得是一年所獲取的收入，是流量統計，而要評估一個家庭是否富裕，是否貧窮，光看所得是不夠的，必須再觀察房地產、存款、有價證券、家庭生活設備等資產，這些家庭資產通稱財富，不同於所得是流量，財富屬存量統計，所得衡量的是一年，財富衡量的是一個時點，例如我國迄今所公布的惟一一次家庭財富分配統計，其調查時點即在1991年6月底。

政府於1992年所公布「1991年國富調查統計」顯示，前20％最富有的家庭平均每戶擁有1,306萬元的資產淨額，是後20％最貧家庭的16.8倍，同年前20％家庭可支配所得僅是後20％的4.97倍，由此可知，財富差距更甚於所得差距。可惜的是，由於調查環境的改變，1991年財富分配統計公布之後，30多年來政府再也沒有公布第二次的財富分配統計。

也許有人會說，每年政府不是也會公布國富統計，怎會說30多年來沒有公布第二次的財富分配統計？沒錯，每年4月底政府會公布國富統計，但所公布的只有平均家庭財富，沒有五等分位、十等分位財富分配統計，無法看出富有家庭有多富，貧窮家庭有多貧。以今天的編算方式而言，財富分配統計需仰賴大數據，要有跨部會的合作，編算殊為不易，以致懸宕30多年，隨著朱主計長的努力才得以恢復，對於編算中的財富分配統計，我們有以下三點建議：

第一、讓資料與1991年可供對照：1991年的國富調查資料是目前台灣惟一一份財富分配統計，試編中的財富分配統計是運用大數據估算，不同於當年的實地訪察，但仍應力求與當年資料項目一致，以讓外界了解30年間台灣的財富分配，各階層家庭的資產結構出現什麼變化。長期以來，不少統計每隔十年，統計項目即改版，以致於統計難以銜接，無法觀察其間的變化，實在可惜，因此本次資料的編算務必盡最大努力，與1991年可供對照。

第二、財富分配統計至少要提供20等分位：目前家庭收支調查所提供的所得分配資料只到五等分位，取頭尾相比就是前20％與後20％的差距，然而五等分位並不足以觀察到金字塔頂端的族群有多富，也看不到社會底層有多貧，因此宜取20等分位，如此即可觀察前5％的財富分配情況，也可以了解後5％的家庭已貧窮到什麼地步。事實上，1991年的國富調查除了公布五等分位，針對金融性資產的分配，也編有最富的前1％、前2％、前5％、前10％的資料，以了解富有階層的金融性資產結構，試編中的財富分配統計，也應朝此目標努力。

第三、財富分配統計應年年公布：財富分配統計自1991年國富調查公布以後，停編了30餘年，此中原因甚多，不可盡責於主計處，30年來主計處歷經改制為主計總處，歷任第四局局長、國勢普查處處長皆留心於此一議題，並試圖突破統計困境，屢敗屢戰，這些努力值得肯定。然而，為免這份統計在明年5月公布後又曇花一現，有必要列為年度統計，年年對外公布，以讓外界了解台灣社會財富分配的變化情況。

我們了解財富分配統計編算不易，但是要了解台灣家庭經濟的變化，這份統計非編不可，1991年主計處在財富分配統計（國富調查）的前言曾說：「數十年來國民所得等相關流量統計，已臻完備；但諸如國民財富等存量統計，卻尚付闕如，難以窺知國民財富分配與結構，首次國富調查報告刊布後，甚獲各方關注，函電索取至為踴躍，並期盼進一步獲取更為完整資本存量之時間數列…」，自1991年首次財富分配統計問世以來，歷經七任主計長，第二次的財富分配統計終於在明年要公布了，這份統計得來不易，可謂政府統計新里程碑，值得期待。