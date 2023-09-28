賴清德競選總部最近的發言，妄顧事實，語言粗俗又無知，令人嘆為觀止！

國民黨總統參選人侯友宜，為自己辦理新北市長請假手續，以便全力參加競選活動，但立即招來新北市議員卓冠廷等人漫罵式的攻擊，並指侯市長半途落跑去選總統。顯得這批市議員問政不用功，攻侯也沒有新材料，很是無聊。

侯友宜在本屆新北市長競選時，態勢明顯的要在半途再作總統大選，當初他就受到對手極大的質疑和攻擊，但是他在連任時獲得大勝，共得115萬票，贏了民進黨對手林佳龍46萬票，並在新北市29個行政區全部完勝。

所以侯友宜的市長轉戰總統大選，事實上是獲得全市選民的同意和支持的。作為新北市議員，應該用功的去挖掘侯友宜的施政缺失，作為攻擊主力，怎可拿舊日攻擊理由，再度作無謂的口舌之爭？

果然，國民黨朱立倫主席立即展開反擊，指賴清德副總統沒辦請假，頂著職務，又利用職務的行政資源全台競選，才應檢討！

於是賴清德競選總部發言人陳世凱回應，指總統是我國憲政機構，而賴副總統是備位元首，亦視同是憲政機構，全時間執行憲法賦予的職權，所以賴清德的帶職參選，不必辦理請假手續。

陳世凱並進一步挑釁的指出，國民黨不要對憲法，不懂裝懂。用詞遣字尖酸刻薄，不像是有民主素養的人士。

陳世凱的尖酸發言立刻引來回應，馬英九基金會執行長蕭旭岑指：依我國憲法，總統確是憲政機構，但副總統並不是，兩者憲政義務不同，不能混為一談。馬辦並指賴清德競選總部，犯了比較基準錯誤。

此事已過了兩天，未見賴清德總部再作反應，但也未見賴副總統作出請假參選的動作，大概就是想船過水無痕了。

這場總統大選即將進入高潮，攻防各方都應用功準備為國為民的政見，爭取選票支持，莫要浪費時間和資源，作出漫無價值的虛攻。尤其新北紅衛兵式的民進黨市議員，如果拿不出致命的攻擊，代表着他們的無知及不用功，幼稚無理的攻擊將會連累到自己的主將，及區域立法委員的選情！

攻擊要有真憑實據，而攻擊語言要注意格調與禮貌。台灣需要一場高尚又乾淨的選舉！（作者為資深媒體人）

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