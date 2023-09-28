又是一年一度教師節，或許是第二天就是中秋佳節，老師們已經不再奢求放假一天，留在校園接受學生看似誠意的「謝師」，抑或來自各班的「班親會」奉獻的「束脩」，這樣已經感覺好幸福了。

至於看到陳其邁市長稍早針對老師的「600元敬師禮券」，以及盧秀燕市長想盡辦法讓台中的老師們也能比照高雄辦理，但卻連假之後才能領到這區區600元禮券，說起來也感到些微寒酸與無奈。

自從年金改革之後，退休的老師被剝了一層皮，讓我們因為18趴歸零後，退休後的生活必須節衣縮食，往後還有「地板底線」的每個月之少一千的減薪，想到這裡，我們昔日退休老師大多不願回到昔日服務的「母校」。

因為齊聚一堂的對話都是怨懟滿滿，年輕在校老師冷眼以待的印象，對我們這些退休老師情何以堪？所以我們已經鮮少在外說自己是教書的，因為不是招來白眼、就是不屑的「退休領這麼多，還不知足」，因此我們選擇噤聲，畢竟「欲辯已忘言」!

之前國民黨候選人都不敢針對教師年改被犧牲大聲喊出要幫忙討回公道，但是這一回侯友宜因為民調低迷，不被看好，侯友宜既然能為老農津貼爭取到10000元，為何不能為軍公教退休制度與年金被剝奪部分討回公道？

至於教師節回復放假一天是有必要的，之前「慶祝不放假」壓根就是藐視老師的職業，甚至羞辱老師們的尊嚴，民進黨哪裡知道什麼是「尊師重道」？所以筆者建議侯友宜應該把教師節放假當重要在政見之一。

「尊師重道」在民進黨執政下隨著「去中國化」已經成為歷史名詞，社會風氣變差當然其來有自，老師不受尊重，又如何心安理得的為人師表？侯友宜身為國民黨總統參選人當然有義務重振傳統文化，扭轉社會風氣。（作者石文傑為教師人權促進會創會秘書長、林泉利為新北市退休國中老師）

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