台灣的公共安全實在很差，乘大眾運輸工具，時而車禍死傷無數。到西餐廳吃個飯，到KTV唱首歌，都有隨時被燒死的危險。每當發生這類災難時，政府官員總會震怒追究責任一番，但最後一定不了了之。接著，同樣的災難又再發生，官員又震怒追究責任一次，結果仍是無疾而終。各種慘案就在震怒追究責任中，周而復始，一次又一次的上演著。

每次政府在追究責任時，官員們都是一臉無奈，表示自己沒有責任。邀功諉過，推卸責任是官場常態，自古皆然，甚至在上帝創造人類始祖亞當及夏娃時就已存在。

上帝用塵土造人，先造亞當，再造夏娃，命彼等住在伊甸園裡，享受一切美好的日子。唯上帝吩咐不可吃園中分辨善惡樹上的果子，吃了會死。後來在蛇的引誘下，夏娃及亞當還是偷吃善惡樹上的果子，遭到上帝的懲罰。

上帝問亞當是不是吃了善惡樹上的果子 ? 亞當說：「祢所賜給我，與我同居的女人，她把樹上的果子給我，我就吃了。」上帝就對女人說：「妳做了什麼事呢？」女人說：「那蛇引誘我，我就吃了。」

人喜歡推卸責任，從人類的始祖就已開始，真是歷史悠久。男人把責任推給女人，女人則推給蛇。聖經上未記載蛇是怎麼推卸責任的。我想蛇也會說：「我並沒有拿給那女人吃，我只是告訴她，吃那果子不一定死，結果她自願吃了，那是她的事，與我無關。」 總之大家都沒有責任。

照現在聰敏世人卸責的情形看，人類始祖亞當更可能將責任推給上帝，說上帝呀，祢如果不造蛇，不就沒這些事了嗎？上帝呀，祢幹嘛要造分別善惡的樹，又規定吃了其果子的必死呢？以現在人類，尤其在台灣的人，更尤其是台灣的政治人物，他們都是卸責惡習一等一的高手！

有個機關處長與女科長發生姦情，肚子大了，女的要求處長與他結婚，未允，乃告處長性侵，事情弄大了，處長被開除黨籍丟官。處長說是女職員想升科長，自願與他上床，而且該女職員很能幹，不跟他上床，也會升她為科長的。你說，那個有道理呀！台灣現在很多人，卸責是一等一的，這是台灣十分進步的地方。

這些狗屁倒灶的卸責陋聞，天天有，談久了，就會見怪不怪，不是什麼新聞了。現在想跟各位談一件，在政府官員紛紛卸責下，攸關台灣前途的大事。日前我在「大義覺迷」寫了一篇文章「如此高等教育，我們還有什麼希望？」文中提到20年前，政府為標榜台灣高等教育發達，公私立大學如雨後春筍般的增辦，最多時達160所。結果由於少子化的來臨，大批大專院校，招生不足，有些科系甚至招生個位數，關門大吉。教師失業超過6000人，教學及學生品質，都大大下陷到慘不忍賭的局面，如此高等教育，台灣還能有什麼希望？這是很嚴重的事，政府理應有一套解決辦法才對，可是我們看到的只是一堆卸責之道，而任由其敗亡。

政府官員說大專院校招不到學生，當然是你教學不佳，那為什麼別的學校可以招到學生呢？殊不知，這些大專院校，從前很多是辦學績優的學校，從未聽說有學校招生不足的事發生。招生不足，不是辦學不佳，而是因為少子化。政府官員說，既然知道少子化，為何還要辦學呢？問題很多興學的人，並不知道20年後會少子化。

但政府應該知道，政府既然知道，為什麼當時卻帶頭創辦多所公立大學，且大力鼓勵私人興學呢？政府才是罪魁禍首。但是現在政府只會像縣太爺，坐堂審判，招生不足的科系，要停辦，最後整個學校必須關門大吉。關門大吉後，校產歸公，且不加利用，任由荒廢。媒體斗大標題：「私大退場，校園荒廢，憂成治安死角」、「退場私校未善加利用，屏東永達荒廢如鬼城」。

其實這些退場大學校產，可以大大利用，造福社會。例如這些校產讓我們無子西瓜基金會及天使居長照財團法人辦天使居老人院，來照顧可憐的孤苦老人，那不知該有多好，但談了多少年，政府還是無動於衷。大家如果批評政府的無情、無能，政府官員一定又會出現一大堆卸責之言，因為卸責惡習始自亞當夏娃，所以大家也就不要太責怪這些官員了，因為他們都是亞當夏娃的後裔嘛！？

推卸責任是人類懦弱性格的一面，上級推給下級，大官推給小官，正如俗語：「大魚吃小魚，小魚吃蝦子。」誰大就吃定別人，被吃定的人就倒楣要負責，所謂「棄車保帥」也是這種推卸責任的寫照。

不過諉過卸責固然不妥，但責任究竟如何歸屬也應先講清楚。平時權責不清，就是事情發生時相互推諉的主要因素。因誰都不願負不應負的責任，都不願成為他人的替死鬼。但平時責任歸屬一旦劃分清楚，事情發生時就必須嚴格追究，嚴懲不貸。這樣政治始能清明，國家才會進步。

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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