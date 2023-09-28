共軍連連出動海空軍兵力瀕臨台海周邊海空域，9月26日國防部又發現共機32架次、共艦8艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部、西南及東南空域16架次。顯見我方先前嚇阻失效！共軍抵近對台軍演已經常態化。共軍「福建」號可能「十一」海試未來部署舟山；我國造潛艦「海鯤」28日下水，明年4月出海試行將遭共軍反潛兵力。上述情況，引發兩岸高度關注。

8月18日賴清德副總統過境美國返台，次（19）日共軍宣布開始進行「聯合戰備警巡」任務，只有演習開始時間，沒有結束時間、沒有區域範圍。原本以為我國防部僅是單純向國人稱，共軍9月21日有地面部隊在大埕灣進行兩棲登陸演訓，將隨我戰略學者稱此策略為「情報嚇阻」一語而提前結束，卻事與願違。

首先，日前我國防部長為了讓國人安心，了解國軍有能力完全掌握共軍在台周邊演訓情況。示意近期共軍地面部隊在大埕灣實施演訓，監控共軍「遠火」（遠程火箭炮）、「火箭軍」（東風系列常規導彈）等動態，單純以釐清民眾疑慮。

掌握軍事動態，關係我情監偵手段運用與對手反思阻絕訊息傳遞與展現、甚至戰術調整等。非我部分戰略學者，稱我國防部此舉以「情報嚇阻」策略警告對手。環顧全球能以「情報」向對手嚇阻，應該只有美國軍科技術與軍事力量能做到。這也就是共軍於9月21日在大埕灣進行兩棲登陸演訓暨海空兵力支援後，看似休整幾天。26日又在福建大埕灣以南、台灣西南、巴士海峽、至台灣東南等一帶海空域進行聯合演訓活動。如照專家的邏輯一直走下去，那豈不是「情報嚇阻」失敗？

其次，去年8月期間中國大陸沒收台海中線，在台周邊劃設六個禁航區，當面遠火試射區、四個海空聯訓區、一個導彈試射區。今年4月，共軍雖未發布六個禁航區，但前者區域形同隱形存在台灣周邊海空域。共機頻密跨越原台海中線，展現在當面福建沿海空域，對台西部三段至五段空中突擊與巡弋任務；共艦頻密抵近台灣西南、東南、東北海域，直逼我24海里鄰接區。無人機已執行繞台與監視等任務。南部戰區航母編隊與東部戰區海軍進行紅藍對抗介入對台拒外策略、空中兵力戰鬥群不只轟-6機群出島鏈、連運油-20機群、空警500、無人機群與空中後勤機型協同戰鬥機群出島鏈等海空聯合各項科目演練。

9月27日國台辦朱鳳蓮於記者會稱「共軍在台島周邊進行演訓，針對台獨勢力」「只要台獨一天不停，解放軍維護領土主權完整行動一天也不會停。」可見，共軍在台灣周邊海空域進行抵近聯合演訓已經提早常態化。

再者，我國防部稱7至9月為共軍演訓最高峰，共軍趕在9月底中央軍委會總驗收三軍聯合演習。對此提出觀察，共軍在軍改後，「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」原則逐步驗證。涉及二個戰區、中俄與外軍，中央軍委指揮權將形提升。但屬於各戰區所屬的多軍種多兵種聯合演習，仍歸各戰區指管。

另近十幾年隨著地球暖化，有些區域因氣候變遷、炎熱、海空域氣候穩定，演訓仍會持續到年底。有些部隊、聯合部隊等，甚至跨年演訓至農曆年前止。今年過年期間，也發現共機頻密對台實施襲擾與戰備巡弋任務。更不用說，共艦已經常態性在台灣西南、東南、東北海域部署巡弋。

最後，隨著近日陸媒報導，共軍首艘電磁彈射型常規航母「福建」號將進行海試，這個時機點比較合適慶典者，以「十一」宣布或擇佳日；有軍事專家稱「福建」號航母未來可能部署在東部戰區海軍。

個人認為，依照上述邏輯脈絡思考，則因為「遼寧」號航母部署於北部戰區海軍山東青島、「山東」號航母部署於南部戰區海軍海南亞龍灣、目前東部戰區缺少航母，因此可能會部署在東部戰區海軍。但部署在東部戰區，如果是在當面福建三都澳與廈門，碼頭只適合中大型作戰艦進駐與整補。另因前兩處外，有我外島據點，可監視共艦進出等。所以，如果「福建」號航母部署於東部戰區海軍，浙江舟山海軍基地較適合進駐，且基地有第3與第6驅逐艦支隊眾多中大型作戰艦可直接參與航母遠海訓練編組，重要是戰略部署以應對美日軍事同盟在東海至台海的諸多反應。

如果以地緣態勢觀之，海南亞龍灣海軍基地比山東青島基地遭美日韓包圍較佳，有足夠的場域讓共軍航母活動，也能應對美日加澳等軍事同盟涉入南海主權問題與反應，震懾多國聯軍。

再續，讓國人感到振奮我國產傳統動力潛艦「海鯤」，將在28日下水。有國軍退役將領稱，未來量產後潛艦可部署在宮古與巴士海峽阻斷共軍海軍。但諸君難道忘，從去年裴洛西訪台後，共軍已經在台灣東北、東南、西南等三處水域提前部署中大型（054A、052C、052D等）作戰艦，這些均具有反潛反艦防空等綜合戰力者，頻密地在台灣西南與東南海空域進行海空反潛訓練；另共軍運-8反潛機等後勤機種輪番在台灣西南空域進行海上目標監視與反潛任務。

提醒我方未來我新型潛艦預計明年4月出港試航時，均需要提前部署與規劃，並以多艘作戰艦擔任潛艦活動時周邊封鎖與防禦共軍機、艦駛近偵察與探測；另外也要隨艦部署救難艦等相關後勤艦船進行支援以為航安。相信，共軍在我潛艦服役前，將更頻密地在台灣西南與東南進行部署，以為因應。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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