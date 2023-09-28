9月17日高雄市長陳其邁關切15日父母遇害案件中兩名幼童的教育及照顧問題，結果新聞標題出來竟然是「陳其邁認了：社會局做不夠！夫妻慘死11刀留2幼兒 慰家屬喊檢討」，這無疑是傷害了第一線社工的付出。

每當社會新聞一出現！底下總會有「社工在哪裡？」、「社工在幹嘛？」、「找社會局啊！」的留言出現，但社會大眾往往卻忽視了第一線社工當下的處遇與流程，也不會願意花時間去了解每個社會悲劇背後的故事。

為什麼錯的是個案，卻是社工們要扛責任？

當督導的資深社工被檢討沒有培養新進社工的能力、新人留不住，眼前卻堵塞著許多行政業務，似乎忘記資深督導的經驗傳承才是留住新人的關鍵。

頂著高學歷畢業的我們花了大把青春學習助人專業技巧，卻沒辦法好好在出社會時一展長才，而是花了很多心力與時間在非自願案主或是不在意自己人生的個案身上，就只是因為某些限制無法順利結案，這也有可能壓縮到其他真正有需要被服務的個案的權利。

社工是案主改變的重要媒介，卻沒有人能保障社工的人身安全

然而不夠友善的體制卻是社工成長路上的絆腳石，體制往往只想到社工可以給個案什麼，卻沒想到這些經驗可以帶給社工什麼。有些單位安排許多看似縝密的教育訓練，卻要社工們自己請假上課，或是請社工們簽到後立即返回工作崗位，導致越來越少社工系新血願意投入第一線直接服務。

社工有許多外人難以體會的苦：廣為流傳的「回捐」醜聞、第一線社工們家訪時要被狗追，被非自願性案主從頂樓罵到一樓、要自掏腰包買便當給個案、要幫案家的小孩把屎把尿泡奶粉、要代替沒有責任感的父母帶生病的小孩掛急診、煩惱沒有居留證的移工而睡不著覺……甚至案家小孩沒有報戶口，我們卻要比案父母還緊張！這些不是誇張的電影情節，而是真實的社會現象。

面質案主時要擔心被陳情、被投訴而提心吊膽，因為只要有人陳情，社工就可能被檢討。在輿論的壓力下，有些社工只能卑微的面對個案，處遇步步驚心。什麼時候大學剛畢業的新進社工憧憬的直接服務，卻變成壓垮社工的最後一根稻草？

我們在「同理」個案的同時，我們也需要被「同理」

每當社會事件發生，政府就會要求社會局針對大眾關切的問題立即改善或連結資源，大部分社工被增加工作量是不會有「額外」薪酬的，也不會因服務量高，而有所謂的「績效」獎金，更有許多單位連加班費都沒有。

其他的社工朋友讀到此處，如有同感，代表這是你我相似的際遇。社工們也需要被理解、被支持、被看見，更需要團結一致，而不是只是得到一句「這就是你的工作」而結案。

當然，明天社工們依舊會堅守崗位，但當我們在為個案爭取福利的同時，也希望有強大的力量可以保障我們的權益。（作者為小太陽社工師、專欄作家、大九學堂二期學員）

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