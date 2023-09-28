我早就說，台灣2024的選舉，只是台獨跟獨台之爭。一而再再而三的事件，都證實了這個本質。而且人家也沒有在裝，也沒有在演。還生怕你不知道。

國民黨副主席夏立言9月26日上媒體專訪，說明國民黨關於兩岸，以及台灣跟美國關係的定位。夏立言說，他去跟美國溝通，主要有三個訊息：第一，台灣的民主有很大的問題。第二，兩岸關係是危險的。不是說誰想打仗，而是如果發生意外的時候，兩岸沒有溝通的管道，這是最危險的。他說，更重要的是他講的第三點。

他說：「這幾年西方媒體，只要講到中國國民黨，一定加『the pro China親中的政黨』，或是『unification party統一的政黨』。我們一直在講，我們中國國民黨，絕對不是一個親中或統一的政黨。我們是一個了解兩岸關係重要，我們有經驗，有能力，有意願，有政治基礎可以來處理兩岸關係。這就是我想要外界了解的國民黨的特質。」

夏立言說對了，這真的就是國民黨真正的兩岸立場。國民黨上上下下，都不親中，也不想統一。不親中，意思是凡事當然不會以中國的利益為先。不想統一，因為只想維持兩岸分裂的現狀。不親中，不統一，更是連貫一致的立場。

但是你意外嗎？這有什麼好意外的？作為黨主席的朱立倫，本來就一直強調，「親美友日和陸，才能維持現狀」。人家不親中，人家強調的是親美。凡事以美國利益為優先。友日，表示對日本沒有像對美國那樣親啦，但是要友善，友好。所以，國民黨不會譴責日本排核汙水入海。

朱立倫對大陸的態度，叫做「和」。意思是，不打仗，要交流，還要盡量要好處。

所以，前陣子柯志恩上跟侯友宜中天專訪，還幫民進黨版教科書講話，說現在的教科書不是台獨教科書，只是講歷史講得比較軟。這樣，倘若侯友宜上台，你還指望他改教科書？門都沒有。

侯友宜訪美，講對大陸要3D。3D就是嚇阻、對話、降低風險。還不夠明白嗎？就是告訴美國，軍備會跟美國配合。但是我們會加強跟北京對話，降低戰爭風險。夏立言是跟侯友宜一起訪美的。3D搭配不親中，不統一，就是國民黨完整的兩岸論述。

這奇怪嗎？他們跟馬英九的立場，也是一脈相傳的。不然，馬英九不會自豪地說，他任內買的美國軍火，比陳水扁還多。馬英九本來就說是「不統不獨不武」。不是嗎？所以，馬英九以降的國民黨，並不是對台獨軟弱。而是跟台獨有太多的交集。他們也希望台灣一代代年輕人，在國族認同上，否定中國，只認同台灣為自己的國家。因為這樣，當然就有助於維持分裂的現狀。

有人會說，國民黨有九二共識啊。但是國民黨會跟你說，我們是九二共識一中各表。這，也就是侯友宜說的「中華民國憲法下的九二共識」。主打一個「一中各表」。完全不提九二共識，在共識的什麼？九二共識，不就是「兩岸同屬一中，並且共同追求統一」。如果你真的承認九二共識，你怎麼可以不親中？你怎麼可以不追求統一？所以，國民黨只是把九二共識當成工具人。用來騙北京，要好處而已。

國民黨會說，我有釋出善意啊，我有能力可以跟大陸交流對話。夏立言以副主席身分帶團多次到大陸，備受禮遇尊榮。馬英九到大陸，也受到高規格接待。馬英九邀訪大陸學生團參訪台灣，大陸也配合。藍營名嘴，也會說說大陸如何了不起。但是他們，當然絕不支持統一。

夏立言的底氣，還是在於，他認為，大陸如果要跟台灣交流，總不能跟台獨交流吧。國民黨認為，大陸別無選擇，只能接受國民黨用紙糊一個變形的九二共識。

那國民黨為什麼會這樣？千萬不要忽視美國在台灣的力量。因為在台灣，統派的空間早已經被消滅。所以，台灣政壇跟媒體，只剩下同一類人。就是不支持統一的人。豈止是國民黨不支持統一，柯文哲跟郭台銘陣營，當然也不支持統一。

台獨也講和平跟交流。不過台獨是真小人，他們要求大陸在台獨完全否定九二共識的狀態下交流。獨台又分成九二共識派，跟兩岸一家親派。九二共識派的國民黨跟郭台銘，都把九二共識搞成一中各表。郭台銘是要跟大陸簽和平協議，要大陸白紙黑字承認一中各表。

柯文哲則說他也不承認九二共識，要以兩岸一家親代替。其實，這都是政客的胡扯。

兩岸不統一，不會有真正的和平。但是台灣是在美國控制下啊。政壇只有台獨跟獨台。所以，這就是台灣已經無法改變的命運。劇本已經寫好。是美國、台獨跟獨台，一起寫的。（作者為作家）

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