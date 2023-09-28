臉書「Lin bay 好油」因近日瀕瀕揭發農業部進口巴西雞蛋的問題，而遭到綠營狂熱份子的恐嚇，對方威脅「你最好小心老婆跟小孩的安全」，導致「Lin bay 好油」心生恐懼，隨即關閉臉書粉專。

根據警方初步調查，發現嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，因此恐怕不易追查。這些年，只要是恐嚇在野監督民進黨的，都是境外帳號，抓不到人。而只要是謾罵侮辱執政黨的，都是柯粉韓粉，一抓就到。似乎「抗中保台的」都是在境外，而「中共同路人」都是在境內，真是神奇的傑克！實在是諷刺的台灣民主與可笑的言論自由。

這起事件反映出一個事實，那就是台灣社會的對立與衝突，在蔡英文上任以後不斷快速的升高與加劇。尤其是蔡英文慣用「台灣價值」的認知作戰激化不同顏色的陣營，更擅於利用「抗中保台」的芒果乾分裂不同立場的民眾。這些在本質上，都是藉著「販賣仇恨」以凝固及擴大基本盤，其目的就是要贏得選舉。

而這種病態的「蔡式民主」，正印證了仇恨是最好的動員，「當你無法讓選民喜歡你的時候，便盡量讓選民去討厭你的對手」。蔡英文總統深詣其道，以致於雖然兩次都贏得了選舉，卻撕裂了國家。

而台灣民主政治的設計，每隔四年就要重新選舉。當掌握權力的那一方為了繼續執政，如果任內沒有好的政績，往往就會持續、變本加厲地販賣仇恨、製造對立，冀望藉著民粹式的熱情與信念，猶如宗教般地洗腦動員他們的選民，讓支持者將選舉「聖戰化」。

這種仇恨催化到了一個地步，就會變成「非我族類，其心必異」的信仰，進而給了一些極端的激進主義者對反對者「人人得以誅之」的合理化的藉口與殉道者的勇氣。「Lin bay 好油」因為監督農業部導致陳吉仲部長下台而被綠營的支持者恐嚇，便是一個典型的例子。

那麼解決之道在哪裡？我們無法寄望掌握權力的人能夠突然醒悟，實踐「民為貴，社稷次主，君為輕」的烏托邦民主，因此「制衡的力量」與「選民的覺醒」乃是唯一的解決之道。

如果我們還相信民主制度是一個最好的政治體制，那麼我們應該要反省：

如果因為你的沉默與縱容，造成了一個無可制衡的政府，這是國家之幸還是不幸呢？

如果一切反對的聲音，都被打成是掌權者所認定的價值的背叛者，這是民主之幸還是不幸呢？

如果你無法接受自己的想法可能是錯的，那麼民主的意義何在？

如果你無法理解別人為何會有不同的想法，那麼民主的真諦到底是什麼？

但願我們都能平心靜氣來思考這些問題，不要讓民粹無知的仇恨，撕裂了台灣得之不易的民主。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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