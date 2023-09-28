「步上日本失落十年後塵」應是近期外界討論大陸經濟最夯的話題，以諾貝爾經濟學獎得主克魯曼為首的一些經濟學者，認為大陸經濟恐將一蹶不振。野村總研首席經濟學家辜朝明出席上海外灘金融峰會時表示，大陸是否步上日本失落十年後塵，仍有待時間觀察，但從經濟數據來看，中國確實已陷入「資產負債表衰退」，其成因與總體需求下滑（如消費與投資）導致的衰退不同，但本質上就是經濟衰退。

避免步上失落十年

所謂資產負債表衰退，主要是企業或個人因負債過高，加上對未來看法悲觀，選擇先行削減支出以償還債務，而不願增加投資與消費，使得經濟失去增長動能，進而步入衰退。1990年代日本資產泡沫破滅、2007年美國次貸危機所引發的全球經濟大衰退，都屬於資產負債表衰退。

根據辜朝明說法，大陸因房地產與債務問題，即使面對較低的利率環境，大多數企業及民眾仍寧願還債，而不想借錢投資與消費，符合資產負債表衰退的條件，從儲蓄率近年變化來看，確實如此。根據中國資金流量表統計，2023年第1季居民儲蓄率持續維持在38%歷史高位附近，相比疫情前5年（2014-2019）平均34%，整整高出4個百分點。

人行近期公布的城鎮儲戶問卷調查報告，也指出同樣事實。2023年第2季傾向於「更多儲蓄」的居民比重高達58%，足足較疫情前約48%比重，高出近1成；相反地，傾向於「更多投資」的居民比重下滑至17.5%，不僅較上季減少1.3%，較疫情前略高於30%，減少近半。

今年8月大陸企業定期存款再創新高，達54兆人民幣，企業囤積現金順位明顯高於投資。以大陸金融機構發行的定存單為例，今年第1季發行總額創歷史新高的5.5兆人民幣，其中絕大部分都落入企業口袋。意味大陸居民與企業不是沒錢，而是不願花錢。

瑞士信貸董事總經理陶冬點出，最近大陸有兩個過去見不到的現象，一是民眾排隊提前還房貸，另一是企業瘋搶大額定存單，形成資產負債表的衰退。這類衰退會受到外界更高的關注，因為相較於一般總體需求不足的衰退（或稱景氣循環衰退），時間通常會拖得較長，很可能一蹶不振。日本失落十年，就是最好例子。

面對資產負債表衰退，貨幣政策工具（尤其是無差別式的全面降準降息貨幣寬鬆政策），往往因流動性陷阱問題，難以有效發揮作用。也就是說，即使利率或存款準備金率降得再低，釋放出來的大量流動性，也會被民眾或企業儲蓄起來，不易進到實體經濟，成為經濟活水。在此前提下，民間消費與投資難被刺激，經濟自然也就無法擺脫停滯、甚至衰退局面。

財政政策要更積極

上述現象確實是現階段大陸經濟的部分縮影，但問題是否真如外界所描述般嚴重，或完全沒有政策工具可以解決，仍有待商榷。大陸歷經40多年改革開放，經濟量體大、底氣十足，不似外界想像的脆弱。大陸已不只一次證明，其獨有的社會主義市場經濟體制與治理能力，讓北京在政策工具運用上，可以更為迅速、有效率，也更能因應潛在危機的衝擊。

最重要的是，對於資產負債表衰退，北京已意識到嚴重性，也知道解方為何。下半年一系列挺民企措施，從促進民營經濟發展31條意見、28條具體措施及設立民營經濟發展局等，可一窺端倪。不過，儘管如此，面對企業及民眾選擇縮衣節食、追求債務最小化的行為，決策絕不能掉以輕心，應在財政政策運用上更大膽、積極。特別是當貨幣政策因流動性陷阱而有所侷限時，財政政策要更積極、政府支出要更擴大。

大陸2022年人均國民所得1萬2608美元，經濟仍有很大成長空間，誠如辜朝明給北京的建議，處於低利率環境下，倘若企業及個人依舊選擇還債，而不願借錢投資與消費，政府就要成為推進器，直至企業及個人認為資產負債表已修復，讓企業與人民有安全感，願意投資、消費是政府存在的最大意義。