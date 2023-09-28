中廣董事長趙少康日前透露9月中曾會見韓國瑜及郝龍斌，希望在10月中可以談藍白整合。但很多泛藍人士都認為這時間太晚了。因為11月20日至11月24日是候選人登記申請日，而運籌帷幄或進或退，來來回回起碼要1個多月，一個環節談僵了，可能就前功盡棄。

政黨聯盟從來不容易，縱使歐洲已實行百餘年，但每次談判都會觸礁，直到危機出現，各方才願妥協，其中的複雜在於政治意識形態分歧、領導權力爭奪；甚至要面對基層選民反彈、外部干擾及壓力，例如台灣選舉就受中美影響很多。

台灣選舉史上，2007年也有過國民黨和親民黨合作，那次更複雜，因為牽涉立委提名，但因雙方在此前有合作經驗，如2004年連戰和宋楚瑜聯手競選總統及副總統。從那之後，國、親兩黨仍有意聯合。

2007年泛綠立院黨團提案，出生地不在台灣的人不能選總統，也就是「排馬條款」。同年4月20日要表決是否逕付二讀，前一晚，時任國民黨祕書長吳敦義和親民黨宋楚瑜銜命聚會，談判終宵，直到晨光已現才達成「七點共識」並簽定協議，包括提名立委的協調方式。第二天在親民黨立院黨團協助下，最後「排馬條款」的議案以些微差距被擋下，也替馬英九搬開了競選總統的最大絆腳石，可說是危機促成了國親合作。

如今國民黨今非昔比，民眾黨只靠柯文哲一人造浪掀波，就可獲得輿論大力報導。今年4月開始各方倡導組非綠聯盟下架民進黨，但至今都沒有動作，因非綠總統參選人都在觀察對方的實力、蓄積自己能量，導致實力抵銷，民進黨笑開了嘴，賴清德躺著等當選。

侯友宜訪美頗受好評，也讓藍營士氣大振，在最近多項民調中都超過柯P，且國民黨目前尚未全面動員，未來侯民調還有成長的空間。但現在情勢很明顯，中時新聞網和《聯合報》最新民調都顯示，只有藍白合才有勝選的可能。

柯文哲也必須面對現實，民眾黨2020年取得的政黨票有158萬，立法院席次5席，縣市長目前有兩席，但近來新竹市長高虹安捲入司法案件，對民眾黨的聲望有負面影響。

柯P不願屈居副手，但其實副總統的職務範圍很有彈性，馬英九在2004年時曾建議「連宋配」如當選，宋楚瑜可以擔任副總統和國會聯絡人。同樣地，柯P如果願擔任副總統候選人，侯友宜可以賦予柯P較傳統副總統更多的責任，例如兼任行政院長。

在四腳督被邊緣化的郭台銘，很多政壇人士認為他已玩完了，但從政應廣結善緣及盟友，郭台銘效忠中華民國，且財經領域嫻熟，也略知科技趨勢，將他整合勸退，對侯友宜也有加分作用。

趙少康推薦韓國瑜列名國民黨不分區立委第1名，聲稱這樣會增加國民黨100萬票，這種方式形同叫陣，但政治是妥協的藝術，只有容納各方勢力才能成氣候。在「下架民進黨，台灣才能安全、安定、安心」的大框架下，每個想要勝選的政治人物都得妥協，誰都不能成為民族的罪人。

（作者為資深媒體人）