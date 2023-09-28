兩岸關係的進退拿捏，向來是一個複雜且棘手的政治問題，是一門高深的政治藝術，考驗兩岸執政者的智慧與能力。近年大陸在兩岸政策上採取的是懷柔政策、軟硬兼施，既讓台灣了解兩岸軍事實力的懸殊和不可脫鉤的經貿關係，也讓台灣民眾感受到同是一家人的誠意。 繼2018年大陸國台辦宣布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，所謂「惠台31項」具體措施後，本月中大陸國務院再度宣布《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，提出21條新政策，鼓勵福建先行先試，建立「兩岸融合發展示範區」，加速推動並深化與台灣的融合發展。

在促統、促融的戰略目標下，陸方將於生活、交通、醫療、社福、教育、就業、金融、經貿等多項領域中實施台胞享受「同等待遇」的政策紅利，同時亦強化相關權利與福利之法治保障，期提升台胞對這套惠台、融台政策的信心。意見書中勾勒出「同城生活圈」、「朋友圈」和「事業圈」的願景藍圖，相信打動不少支持兩岸和平發展的台胞們的心。

筆者細讀了該份意見書後，著實敬佩陸方相當用心地提出諸多「促進」和「深化」兩岸融合發展的構想與措施，展現出對台胞無比的善意。然而美中不足的是，這份意見書並未正視目前存在於兩岸基本民生和法制上差距的事實，僅一廂情願的提出可能吸引台胞登陸移居的誘因，卻未深入思考分析，台胞與陸胞同享「同等待遇」、平起平坐的這件事，對台胞而言，是有什麼意義？是代表基本生活條件、自由度與權利保障的提升，還是反之會下降呢？。

兩岸分治70餘年，各有各的生活方式和法律制度，雖然大陸近30年來經濟與科技快速發展，生活環境和法治程度亦大幅提升，生活條件已與台灣相近，許多領域發展情況與台灣相比毫不遜色，甚至是有過之而無不及，像是基礎建設、數位科技、商業繁榮、文化保存與創新等方面就明顯進步很多。疫情解封後，近期曾造訪大陸的台灣民眾，無不對大陸城市每隔3、5年跳躍式發展的速度和進步繁榮的程度感到驚艷，中國崛起已是不爭的事實。

但俗話說「金窩銀窩，不如自家的草窩」，對於長久居住在自由、開放、法治社會的台灣民眾而言，若要移居、求學和投資，看重的應不只是一個城市的繁華樣貌，還得要有舒適的生活質感和安全感。這種狀態若不能於另一個環境升級或至少維持住，一般人多半不會想去改變現狀。因此「深化融合」的關鍵不在於猛送紅利，而應從拉近兩岸的生活型態和法制距離做起。

什麼是台灣的生活和法制常態？網路通訊自由、出入境自由、言論與學術自由、金融理財自由、宗教多元、性別多元、全民健保、優質醫療、勞權保障、所有權制度等等。這些對台灣人是最自然不過的事了，可是卻在大陸地區窒礙難行，或是目前還享受不到更佳的保障。台灣人在大陸短時間停留，或許還能忍受生活不便，但若是長時間居留，須要犧牲很多既有的便利和自由度時，勢必會影響赴陸移居、投資、求學、就業的意願。

大陸這些年其實已多次向台胞遞出橄欖枝，但似乎成效不彰，才會一再出招。筆者樂見兩岸融合發展，認同這是尋求兩岸和平、共榮互利的正確方向。在此誠懇建議陸方調整惠台策略，與其提供琳瑯滿目的惠台措施，不如先從移除兩岸融合發展道路上的絆腳石著手，優先排除兩岸生活作息和法制衝突之障礙，於福建試點複製台灣生活日常，無縫接軌台灣法制，全面提升示範區中兩岸人民的權利與福祉，方是深化融合兩岸人民的根本之道。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）