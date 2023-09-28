當前房價居高不下，通貨膨脹造成薪資倒退幾十年，雞蛋價格飆升，民眾瘋搶雞蛋，蔡政府還要欺騙大家吃巴西壞蛋，騙大家吃美國萊豬和日本核食，接二連三引爆食安危機，還騙大家打沒經過世衛組織承認的高端疫苗，從口罩國家隊到快篩採購，要大家排隊搶購比國外還要貴的所有防疫物資，而賺錢獲利的皆是與綠營有裙帶關係的特定廠商。正如侯友宜所指稱，根本就是在「大發國難財」。

民進黨全面執政這7年多來，從頭到尾就是一個字「騙」！騙得國人團團轉，說這個政府最會做事、最愛台灣、最關心人民，「抗中」是為了「保台」，把「政治就是高明的騙術」這句話發揮得淋漓盡致，真是寧可相信世間有鬼，也不能相信這個比鬼還可怕的民進黨政府。詐騙集團天天在騙，破案被抓只是一小撮，縱容網軍天天散佈假消息、帶風向、造聲量，打擊異己，這些民進黨豢養的打手，破壞社會安定，製造恐慌，儼如台灣亂源，卻是蔡政府一手扶持、操弄。

設立黑機關安插黑官，以外行領導內行，用政治任命來破壞整個文官體制，屏東科技廠爆炸案，造成9條生命枉死，消防局長陳美雪不僅毫無專業還口誤不斷，就是血淋淋的例子。說起這個政府的惡形惡狀簡直罄竹難書，官員可以肆無忌憚貪贓犯法，卻不用受到懲戒與法辦，為所欲為卻不用受到監督控管，簡直讓百姓咋舌無言。

如果這樣的政黨可以繼續執政下去，就證明台灣百姓已經習慣被欺騙，請您仔細的用腦袋想一想，自己是傻子嗎？如果連這一些話都聽不明白，對這事也都看不清楚，那絕對是被民進黨洗腦成徹頭徹尾的傻子。

或許還是有些明白人，但卻採取消極冷眼旁觀態度，鄉愿以對、姑息養奸，就是因為大多數的好人都保持沉默螺旋，才讓這個詐騙政府更加囂張橫行。對壞人縱容或原諒就是對好人不公平，黑白必需要分明，善惡誓不兩立。

民進黨政府不斷辜負台灣人民對它的信任，更欺負生性善良的台灣百姓，為了欺騙選票可以不擇手段、昨是今非、無所不用其極。聽聽人稱「台獨金孫」，向來以「務實台獨工作者」自居的賴清德，竟大開金口表示，希望有機會邀請習近平吃蝦仁飯+珍奶，卻遭大陸國台辦冷回不要再講這種賴皮話，「別自討沒趣」！賴清德原想吃大陸豆腐，卻搞到自己「滿臉全豆花」。

只要大家不健忘，能夠回想、回憶，這7年多來我們有沒有過上更好的日子，不僅天災人禍不斷，「聯美反中」除了花大錢搶買強賣一大堆美國軍火，還要面對大陸撤回讓利，可謂「賠了夫人又折兵」，壓根沒為台灣工商企業帶來一丁點好處。相信台灣人民的眼睛是雪亮的，可以做出理性判斷與正確選擇。（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※