蔡政府原本預期「蛋蛋危機」將隨陳吉仲下台而化解，然而進口蛋問題卻持續連還爆，近日再傳進口蛋成本1顆18元，農業部卻補助高達32元之譜。該部一再隱匿專案進口的資訊，非但違反《政府資訊公開法》，且妨礙人民知的權利，阻撓人民對公共事務的監督。

行政院副院長鄭文燦9月20日表示:「進口蛋的資料完全透明，農業部已經公布了所有進口雞蛋交給哪些蛋商、哪些食品加工廠、哪些洗選中心，而且分縣市別也交給地方政府，食藥署也有完整的資料可以稽查。」農業部也在官網上設立「專案進口雞蛋專區」，提供精美的圖卡及懶人包，好像相關資訊完全透明公開了，事實上完全相反。

依據農業部公開的數據，從澳洲空運進口雞蛋，1顆蛋補助金額高達26.831～32.081元。日前國民黨籍立委溫玉霞在立法院社福委員會質詢時估算進口1顆雞蛋相關成本，她指出，雞蛋購買價格頂多10元；運費依華航提供的資訊，空運成本5元；物流報關費用等3元，加起來18元，若販售價格5元，頂多虧損13元，農業部卻提供1倍以上的補助，毫無道理。

農業部次長杜文珍並未否認溫玉霞立委的數據，僅表示每顆蛋32元補助為「特殊個案」，並非通案，但未提供詳細資料與金額。由上述事件足可證明，鄭文燦稱進口蛋的資料完全透明的說法與事實不符。

農業部提供的片面資訊，讓國人無法知悉事件全貌，以下幾點仍令人質疑。

首先，進口數量只提供至7月，8月進口量仍不清楚。各家業者進口量僅為3～7月間的整體概況，農業部拒絕釋出每家進口商的每一批進口量、相關價格與補貼金額等細節。另外，農業部2月就自辦專案進口，但其進口的數量與成本亦未公布，難與委託民間的案件進行比較。

其次，50萬資本額的超思公司，獨攬6成的進口量，資格備受質疑。農業部被迫公布的合約卻刻意漏掉簽約時間。合約明定超思以「代收轉付」方式付款，農業部竟表示，貨款是由超思墊付，惟該部至今仍不願公開付款明細，無法確認其說法的真偽。

第三，進口蛋流向成謎，農業部只公布洗選、加工、庫存與將銷毀的總數量與比重，但民眾最關心的各家洗選廠與加工廠的流向都語焉不詳，究竟有多少在通路上架、散蛋市場、營養午餐與國軍伙食等均不可知。台農堅不透露經銷的425萬顆進口蛋進銷流向，連民進黨執政的高雄市政府都看不下去，不但重罰台農，還向地檢署告發。

最後，衛福部甚至直接蓋牌。正當各界要求政府檢討雞蛋標示，始能辨識產地與保存期限之際，衛福部食藥署竟反其道而行，稱雞蛋不論是否裝在盒內均屬「散裝」，無須強制業者標示效期與產地。政府為了強推進口蛋竟選擇蓋牌，讓人民無從選擇。

農業部漠視《政府資訊公開法》的規範，一再隱匿進口蛋資訊，視人民的健康與食品安全為無物，國人應結合各界的力量，掀開這塊厚重的「農業布」，讓失職的官員無所遁形。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）