正當媒體報導藍白合可能破局之際，中時新聞網最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜如跟民眾黨的柯文哲組成「侯柯配」，支持度達40.2%，首次突破4成。相較之下，民進黨的賴清德如果和蕭美琴組成「賴蕭配」，支持度為32.6%。雙方差距7.6%，高出抽樣誤差3%甚多，兩組人馬的支持度已經有明顯差距。

但民調會促成藍白合嗎？這要看情況。先前媒體之所以報導藍白合可能破局，是因為藍營有人主張侯友宜不可能當副的。但台灣民意基金會兩天前的民調顯示：賴清德支持度下降到33.4%，而柯文哲支持度上升到27.4%。

如果藍營對藍白合的條件太強硬，白營則覺得柯文哲的民調上升，甚至認為如果這個趨勢維持下去，靠自己就可以超越賴清德，那當然更不會想要合作。弔詭的是，同時間也有其他民調結果顯示的卻是賴支持度居高不下，柯則在下降。

中時新聞網等民調也發現，9月中旬至今，侯柯配的支持度微幅上升，相較之下柯侯配則變化不大。看似認為侯柯配優先柯侯配。不過這次的民調差距在誤差範圍之內，後續還值得多觀察。

這項民調也發現民眾認同2024大選應政黨輪替才有利於民主發展的比例有53.5%，而只有22.3%支持民進黨繼續執政。即使如此，如果在野陣營不合作，未必能政黨輪替。

藍白合真的破局嗎？或許雙方都在做兩個策略思考：一是有沒有可能靠自己陣營就能勝選？二是「以戰逼合」，就是想合作，但是想透過強硬的態度幫自己爭取到更好的條件。這其實是一種相當常見的殺價策略，未必是真的不想合作。

柯侯雙方或許都認為可以讓子彈再飛一下，看看民調起伏再說。但是要小心，以免如果想合作卻太晚整合，車頭轉彎了，車身未必來得及跟上；候選人要一起坐轎子了，抬轎的人、跟在轎子後面的群眾卻未必都配合了。如果2024總統大選的勝負差距不大，原本的支持者只要有一定比例沒有跟著轉向，結果消極不出來投票，藍白就算合，也可能反勝為敗。

柯文哲跟侯友宜到底要不要合作，或許不急著決定，但是雙方為什麼要合作？基於什麼理念？這是應該先溝通的，更應該以公共政策的方式相互對話與交鋒。基於共同理念而合作，才能讓選民認同，才不會被批評是政治分贓。

在此同時，如果合作，遊戲規則是什麼？比民調嗎？或是其他民主方式？要在什麼時候比？都應該進行對話與溝通，才能展現民主風範。雙方如果都對自己未來的民調成長有信心，當然應該要同意用民調來決定正副人選。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）