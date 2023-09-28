民進黨創黨元老、前立委魏耀乾在該黨37周年創黨黨員餐會場外高舉布條抗議「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」，並痛斥民進黨在新潮流挾持下背離台灣人民的企盼，使得「我們創黨有罪惡感」。但老同志的怒吼、悲鳴，新聞只有一天，言者諄諄，民進黨當權派聽者藐藐。

在此之前，質疑民進黨已喪失創黨精神、淪為貪腐墮落的創黨元老，如前副總統呂秀蓮、前黨主席許信良的胞弟也是前立委許國泰、前台南縣長蘇煥智、前立委鄭寶清等人，都曾提出鞭辟入裡的沉痛批判。

這回魏耀乾批判的有兩大部分，一是民進黨執政下政商勾結的各種貪腐弊案，包括高端疫苗、50萬紙上公司進口巴西壞蛋等弊端，全因一黨獨大、絕對權力所致，尤其新潮流系盤據政府各部門、把持銀行、國企，掏空國庫。另一是擱置《台獨黨綱》，背棄創黨理想，形同為了執政權而騙票。

2024選戰激盪至今，有關統獨、兩岸議題的交鋒迄未真正展開，但綠色執政的各種黑金弊端、政商勾結疑雲卻已不斷引爆，而賴清德為了想上位成為總統，更是讓民進黨從「雙標黨」淪為「低標黨」。

蔡英文是民進黨在任最長、權力最大，卻也是對黨的歷史與精神最無知、破壞最大的黨主席，她對民進黨的功過，就像尼采的屠龍者寓言：「當你凝視深淵，深淵也凝視著你。」當龍被勇士殺死，證明勇士已經擁有甚至超過惡龍的力量，一旦勇士因這個力量而墮落，那麼他將成為另一條惡龍。

蔡英文領導下的民進黨如此，「蔡規賴隨」的賴清德領導下的貪腐黨，也想逃脫台灣民意的報應與審判嗎？