首艘國造潛艦「海鯤軍艦」（SS-711）28日正式擲瓶、命名。「鯤」有巨大、隱匿不易察覺，動靜皆難以掌握之意，因此期望海鯤軍艦具備隱密、奇襲、深海出擊以彰顯鯤行萬里、威震海疆、捍衛國家安全的能力；英文名字則是Narwhal（獨角鯨），意義不可謂不深長。

幾十年來，海軍嘗試各種方法希望獲得潛艦，最後都不得其解，其中陳永康將軍用力最深，他甚至在新加坡與俄羅斯紅寶石設計局的潛艦首席設計師促膝長談，收穫甚豐。一直到他接海軍司令，由他親自策畫的海軍新兵力發展計畫，其中潛艦就主張改為自製。他將一艘GUPPY級老潛艦請中船執行大修，讓中船從潛艦的ABC起步，給中船信心。自製案終於在2014年馬政府起頭，於2017年蔡政府接續正式執行，今日終告有成。

潛艦本身的存活力最關鍵處在隱密，這包括潛艦本身的噪音強度，與至當而有效的減噪措施，如筏式機座、外覆的吸音/減噪瓦、高傾角俥葉等，只要噪音值高，就有被反潛偵搜器偵測到的機會。 其次的關鍵是耐潛力，就是能在水下潛多久，像解放軍的Kilo-636型潛艦可以在沒有AIP絕氣系統下潛航120小時（使用航經馬達5節），如像有AIP系統的039A/B（元級）則可低速潛航15天以上。潛艦的艦長在戰術許可下應盡量採呼吸管充電戰術運作，必須維持電量不低於80%，而上浮充電，是傳統潛艦產生噪音最大的時刻，極易遭獵殺。

這兩天，有些外界的顧問、專家們都已經按捺不住了，信心滿滿地認為，只要在宮古海峽、巴士海峽各擺兩艘潛艦，就可以封堵住解放軍海軍出第一島鏈的通路；還有稱P-3C與潛艦聯合獵殺等構想，這些都是極端的外行話，我想還是要切記隔行如隔山。

在這艘潛艦根本還未做過任何潛航測試、作戰測試評估，所有的噪音值都還是廠商宣傳的理想值時，就奢談作戰運用，一切都還言之過早。再者，運用潛艦的最大限制就是無法相互通聯，因此絕無協同的可能，所以都是單幹，美、日對兩個出第一島鏈的制扼海峽極端重視，根本沒有可能讓我們也參一腳，應該是絕對禁止我軍潛艦接近宮古海峽、巴士海峽，以免誤擊。

海鯤軍艦這次亮相時，正面覆蓋一面巨大的國旗，據報導，相關人士指若辦下水儀式，怕被看到艙面上的偵感器與武器。但其實下水時，跟這次一樣，只要罩住俥葉與魚雷發射管口就行了，下水後聲納都在水下，完全無洩密之虞。潛艦封殼後，帆罩上未裝的裝備還可以下水後再裝，但是壓力殼內的裝備未裝，那可是真的不能下水，譬如電瓶雖改為新式的鋰電池，但位於最底層，安裝除極不方便外，其對重量的分配、浮力都要重新計算；而且鋰電池均非軍規，其防火性能與全系統的可靠性均須在岸置體系內再三測試。

首艘國造潛艦在命名儀式後只是一個開頭，未來還要經過許多考驗才能證明它的作戰能力，這將是一條漫長的路。

（作者為海軍退役中將）