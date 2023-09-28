杭州亞運會上，中華隊選手獲得大陸觀眾的加油呼聲與熱情掌聲。大陸民間對台灣年輕人發自內心的淳樸善意，不僅消除了網路空間「喊打喊殺」以偏概全的誤解，也再次讓兩岸決策者看到，無論雙方有多少政治分歧，但兩岸人民血濃於水、民間社會善意融合，永遠是兩岸和平發展的基礎。

武統呼聲 大陸努力化解

大陸領導人習近平今年向多位美國民間人士表示，中美關係「希望在人民、基礎在民間、未來在青年」，這句話放諸兩岸關係完全適用。疫情3年，兩岸民間關係、青年感情因為交往的隔閡與政治的干擾，曾經一落千丈，當大陸網路上一面倒要求武統台灣，台灣網路上一面倒要求抗中、仇中，「兵凶戰危」必然成為兩岸關係的代名詞。

但畢竟形勢比人強，疫後兩岸民間交流復甦，令兩岸關係重現活力，也極大降低了近年來兩岸政治對峙、民間對抗的刻板印象。今年3月馬英九前總統率學子登陸、8月台北市長蔣萬安訪問上海參加雙城論壇，所到之處都掀起一陣陣民意旋風，歡迎程度遠超預期。同樣，今年7月大陸學生團回訪台灣，不僅未遭遇任何陳抗，還有粉絲熱情跟團，大批台灣民眾時隔3年，在今年暑期赴大陸旅行，也令疫情期間對大陸的偏頗印象逐漸消散。

杭州亞運以及不久前舉行的成都世大運，更是檢驗兩岸之間善意是否恢復、穩固的試金石。大陸主辦方尊重我代表團的名稱、地位，蔡政府的教育部次長、體育署長循奧會模式登陸。同時，雙方執政者都吸取了北京冬奧期間一些政治風波的教訓，努力讓體育歸體育、交流歸交流。此外，大陸媒體積極報導台灣選手受到歡迎和支持的消息，也在引導和紓解大陸民間反台的民粹。

近期大陸透過解讀《支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見》，同樣在努力化解民間武統呼聲。這份《意見》全文發布之後，許多大陸媒體、時政意見領袖都無一例外地肯定此乃大陸統一台灣的「高招」或「大棋」，暫且不論這裡面有自我宣傳、自吹自擂的部分。至少這個動作表明，大陸透過這份《意見》志在對內、對外宣示：大陸對和平統一仍然具有信心和能力，並非要轉向武統，或主動設下所謂「攻台時間表」。

以福建作為示範區推進兩岸融合，實質上透露出大陸對台新思維，可歸結為14個字：「不會打，慢慢融；自下而上，先行先試。」如果大陸真的能依照這一思維，落實對台政策，並將心比心地與台灣社會溝通，相信不僅大陸民間不會再對「武統」存有躁進的心理，台灣民眾將逐漸不再懼怕大陸，也不再懼怕面對兩岸關係的終局解決方案。

自下而上 從民間先做起

正是因為兩岸善意與融合的基礎在民間，大陸提議自下而上的兩岸示範區建設，才不致於像4年前直接拋出「一國兩制台灣方案」這種自上而下的政治框架之後，引發台灣社會的疑慮和反感。因此，兩岸都要珍惜這樣的民間善意基礎，認真思考和規畫，如何自下而上地從民間做起，透過健全的制度設計與法治保障，逐步引導兩岸民眾利益交融、心靈契合。

融合示範區固然賦予「先行先試」角色，歸根究柢能否「先給」，才是最根本的問題。例如，在大陸因應民進黨可能繼續執政、正在評估中止ECFA對台關稅優惠的情勢之下，能否率先對外聲明：經閩台和小三通往來的兩岸貿易，繼續適用於示範區優惠待遇？甚至將《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的待遇率先在示範區內對台貿易中生效？再如，在兩岸公權力協商擱置的狀況下，大陸能否率先恢復大陸民眾赴金馬地區觀光？能否鼓勵福建各縣市地方政府與台灣各縣市建立官方溝通機制？

兩岸融合是超越傳統意義上政治性談判、協商的和平方案。既然如此，兩岸融合就是應該從民間做起、自下而上、不分藍綠，讓兩岸人民自主選擇最幸福、最自由、最有尊嚴的生活方式。大陸民眾在杭州亞運的友台掌聲，必然是未來兩岸融合的動力。