在中國，有兩座城市叫申城，一座是上海，一座是信陽。兩城都與「戰國四君子」之一的春申君黃歇有關，上海是黃歇封地，信陽是黃歇故里。黃歇何人也？楚國宰輔，開基江夏，被尊為中華黃姓始祖之一。

信陽者何也？中原僑鄉、閩台祖地，古稱申州、申城、光州、義陽，是中華姓氏歸宗朝祖和海內外客家人尋根探源地。十載根親文化節，更是架起四海同心橋。人這一輩子，一定要去一趟信陽。

信陽究竟是一座怎樣的城市？

她，是一座「根」城。這裡，是中國南北地理、氣候過渡帶和豫楚文化融合區；這裡，是大別山和桐柏山接壤之處。這裡，是長江與淮河兩大流域分水嶺，塑造了源遠流長的根親文化。

在中華姓氏中，黃、賴、蔣等30多個姓氏源於信陽或與信陽有關，遍佈閩台及海外。

四次移民南遷，「光州固始」被寫入閩台乃至東南亞華裔的族譜，造就了「台灣訪祖到福建、漳江思源溯固始」的根文化現象，故此，信陽被列入「中國十大移民集散地」，被授予「海峽兩岸交流基地」。

城陽城遺址博物館。（ 中新網）

她，是一座「古」城。掀開古老的歷史畫卷，這裡，是華夏文明發祥地，分佈著裴李崗文化、仰韶文化，屈家嶺文化和龍山文化遺址，憶往昔，商周之際。這裡分佈著申、息、黃、蔣、蓼等諸侯國，看今朝，息國故城、黃國故城、蔣國故城今猶在，每年吸引無數海內外華夏子孫前來尋根。

她，是一座「名」城。豫風楚韻，人文聖地，孕育了一代名相孫叔敖、大史學家司馬光。

走出了「開漳聖王」陳元光、治閩功臣王審知，培養了文壇領袖何景明、植物學家吳其浚，這裡，是孔子周遊列國的終點，這裡，是子路問津、亡羊補牢、司馬光砸缸典故發生地。

從這裡出土的戰國編鐘奏出《東方紅》樂曲。伴隨中國第一顆人造衛星升入太空

響徹寰宇。

她，是一座「紅」城。被譽為「紅軍的搖籃、將軍的故鄉」，土地革命時期，這裡是鄂豫皖蘇區首府所在地。抗日戰爭時期，這裡是新四軍抗日的重要戰場。解放戰爭時期，這裡是劉鄧大軍千里躍進大別山的落腳地。在這裡，《八月桂花遍地開》等紅歌唱響全國。

信陽市羅山縣何家沖是紅二十五軍長征出發地。（中新網）

在這裡，誕生了紅四方面軍、紅二十五軍等多支紅軍主力部隊。在這裡，走出了許世友、李德生、鄭維山等許多開國將領。

在這裡，有30多萬英雄兒女為新中國成立獻出生命，創造了「28年紅旗不倒」的奇跡，鑄就了大別山精神。

來信陽，一定要去看一看山水。

這裡被譽為「江南北國，北國江南」，在這裡，名山、名水、名寺相互映襯，山巒疊嶂、氣候宜人。

這裡，有中國四大避暑勝地之一的雞公山，這裡，有著名佛教聖地靈山，這裡，有「豫南明珠」南灣湖。

這裡，有「千里淮河第一壩」出山店水庫，在這裡，人文景觀和自然風光交相輝映。

【信陽八景】

唐代「近體詩」奠基人杜審言在這裡作詩詠懷，明代文學家李贄在這裡留下千古絕唱，清代詩人張鉞在這裡賦詩《信陽古八景》，在這裡，可遇見你心中的詩和遠方。

信陽燉菜。（中新網）

來信陽，一定要去嘗一嘗信陽菜。信陽菜，發端於商，歷經千年積澱和傳承，融南北之風味，匯東西之大菜，存地方之特色。

這裡，鄉土風味繁多，商城桶鮮魚、羅山大腸湯、固始鵝塊……

這裡，特色名菜豐富，燜罐肉、紅燜甲魚、臘肉燜鱔魚……

這裡，無菜不燉、無燉不成筵席，清燉南灣魚、清燉牛肚繃、清燉老鴨湯……

瞬間就會激發你的味蕾，吃上一回信陽菜，絕對一吃不忘，你將不再覺得自己是異鄉人。

茶山晨韻。（中新網）

來信陽，一定要去品一杯信陽毛尖，香高味爽、魅力誘人。喝一口信陽毛尖，你會從此愛上信陽味道。

這味道裡有山的厚實，有水的清甜。茶都信陽，種茶始於周，至今已逾2300年歷史，茶聖陸羽《茶經》曰：「淮南以光州上」，北宋蘇東坡謂：「淮南茶信陽第一」。

大別山雲霧孕育出「綠茶之王」——信陽毛尖。1915年，獲巴拿馬萬國博覽會金質獎章；1958年，被評為中國十大名茶。如今，信陽毛尖更是搭乘中歐班列香飄世界。

來信陽，一定要去體驗一下美麗鄉村。八百里大別山，河渠縱橫，水田盈野，古村落星羅棋布。

這裡，有「畫出來的村子」郝堂。這裡，有「創客小鎮」田鋪大彎。這裡，有茶鄉山水之美的帥窪村。這裡，有「手可摘星辰」的何家寨。

信陽鄉村生活。（中新網）

一村一景、一村一韻、一村一色，美麗抬頭可見，幸福觸手可及。在這裡，你可以返璞歸真，治癒靈魂。

今日之信陽，北據中原，南控荊楚，東接吳會，西通巴蜀。這裡，輻射鄭州、武漢、合肥三大省會。這裡，京廣、京九、京港澳四通八達。這裡，明港機場內連外通，這裡，淮濱港、固始港通江達海，隨時可以實現你說來就來的旅行。

今日之信陽，全球最長陸上風電葉片在此下線，「世界鴨王」華英在此重振展翅。「亞洲第一礦」珍珠巖冠絕全球，光山羽絨服溫暖全球，知名藥企羚銳製藥在此深耕30餘載。

淮濱造船廠致富一方，這裡，是對接長三角和大灣區「橋頭堡」，也是投資創業的熱土。

今日之信陽，古今交融，紅綠輝映，星空、帳篷、音樂節，這裡有你青春的記憶。

機車巡遊、潮玩集市、國風嘉年華，這裡正用潮流、文創詮釋城市新態度。

AI也去了趟信陽，來看看AI眼中的信陽。青年驛站、青創空間、學子回歸工程，

這裡正構建青年友好之城，激活城市活力，美好生活在這裡相約。

信陽的山，信陽的水，信陽的人在等你。

人這一輩子，一定要去一趟信陽。

（李貴剛、韓章雲、楊大勇）

（本文來源：中新網）

AI眼中的信陽。（中新網）

AI眼中的信陽。（中新網）

AI眼中的信陽。（中新網）