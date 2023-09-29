如果多數民意就是民意主流，那「下架民進黨」是台灣現階段無庸置疑的主流民意，不僅民調一致顯示，希望2024年換黨執政的民意多達6成左右，而且針對總統擬參選人的民調，侯友宜搭配柯文哲的民意支持度顯著領先賴清德，若加上殿後的郭台銘，領先幅度更大。

理念出發 感動人民

在歷來所有民調中，賴清德幾乎都只有3成5的支持，明顯碰到天花板，反映其支持者限於民進黨鐵桿基本盤。另一項不希望民進黨繼續執政的佐證是，在3位主要參選人中，民眾最不願支持的依序是賴清德、柯文哲、侯友宜，顯示賴清德的仇恨值最高。

如果以正副總統參選人搭配做民調，數據更有參考價值。《聯合報》民調顯示，無論侯柯還是柯侯配都贏賴蕭配8至15個百分點；中時新聞網民調也指出，侯柯配破4成，贏賴蕭配7.6個百分點。在在顯示只要侯柯配成局，無論誰正誰副，都可打敗賴清德。

反之，如果在野力量不能整合，侯、柯瓜分選票，又有郭台銘攪局，賴清德躺著都可當選。他可能一如陳水扁，獲得的選票不到40%，也就是6成民意不支持，憑藉少數民意就成為總統。這顯然違背民主政治最基本的義理，在台灣面臨兵凶戰危之際，這樣的荒誕情事簡直是要命。

在野人士咸認非整合不可，唯有共推一組候選人才能彰顯台灣的主流民意，才能阻斷危害台灣安全的台獨路徑。現在的問題有兩個，一個是誰正誰副？一個是兩黨合作的共同政見為何？

據報導，中廣董事長趙少康和前高雄市長韓國瑜達成共識，10月中旬推動藍白整合；趙少康說，國民黨總統參選人侯友宜不可能當副手。民眾黨總統參選人柯文哲對此不以為然，他表示，國民黨一直講藍白合，但是又不要比民調，又要當正的而不當副的，這是哪門子合作？這話言之成理，因為侯柯兩人民調仍在伯仲之間，柯不願屈居副手，以免不分區立法委員選舉受到重擊。雖然國民黨組織力遠大於民眾黨，縣市長也高逾2/3之譜，在組織動員力量發揮之後，僅靠空氣票的柯文哲是難望其項背的。不過，短時間要以民調領先的柯文哲接受為副，有實際上的困難。

民意依歸 放棄成見

兩黨合作正如柯文哲所說，不要予人政治分贓之感，也就是不要只談職位分配，而要有共識，要先談出共同政策主張。這話不錯，兩黨合作要從政策談起，才有合作的基礎。總的說來，政策分成憲政與國政兩大領域，這兩方面先談妥，再談人事，比較順當。柯文哲說的「合理」，他認為合作要有共識，必須是理念結合，國家重要結構最優先，更細節包括台美關係、兩岸關係都要有論述，如果誰配誰只是權位分配，沒有辦法感動人民，老百姓也不會埋單。

國民黨主席朱立倫最近也倡議憲政改革及執政聯盟，釋放出即使國民黨總統選舉勝出，也不排除在雙首長制的思維下，讓閣揆成為最高行政首長，彼此分享權力，這對民眾黨參與國政頗有吸引力，也與柯文哲拋出的「聯合政府」若合符節。兩黨可以從憲改與國政的議題談起，先談事再談人，先易後難，到10月底再尋求以共同可以接受的方式確定正副搭檔。

針對在野支持者的焦慮，柯文哲28日說「放心好了，一定會合的」，柯辦發言人陳智菡29日卻說比民調，輸的退選。支持者希望在野合作，如果藍白分裂也必敗無疑，隨便放話只會攪亂現在的合作氣氛。藍白合如果真要以民調決勝負，國民黨覺得自己是百年大黨，資源多、人才濟濟，民調方式不公平，柯也可承讓一定比例，例如5個百分點。藍白兩黨整合工程難度很高，但若整合成功，兩黨必可更加興旺，台灣也能遠禍蒙福，再難也要想辦法整合。

在這個歷史性關鍵時刻，唯有兩大在野黨整合才能救台灣，任何人阻礙在野結盟，都是幫助極端偏執又貪腐無能的民進黨繼續盤踞權位，危害台灣，都將成為歷史的罪人。