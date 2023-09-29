本世紀初，中國經濟發展的勢頭銳不可擋，眼看就要超越日本成為世界第2大經濟體。這看在西方媒體眼中很不是滋味，心態很是複雜。好不容易把「日本第一」的浪頭壓下去，現在又來了一個非白人的經濟強權。西方一時間找不到參照點去思考中國的崛起，就從發展程度、人口體量與歷史文明看上印度，發明了「龍象之爭」的概念，三不五時地拿兩國做比較。

21世紀初，中國的GDP早已超越印度兩、三倍之多，把印度甩了不知道多少條街。龍象之爭這個概念對中國人來說，並不放在心上，反而認為有些貶抑和打壓的味道。但印度方面就不是這麼想。川普與中國貿易戰開打後，美中展開激烈的競爭，為了圍堵中國開始積極拉攏印度。拉攏自然少不了拉抬，這就給印度注入更多的自信。印度從此對中國的「瑜亮情結」更加重加深了，處處要與中國比較。

印度這些年來還是挺爭氣的。經濟快速增長，超越英國成為世界第5。印度今年第2季的年增長率為7.8%，是世界上增長最快的主要經濟體。相較於中國經濟的放緩，印度的表現更加亮眼。印度在今年人口超越中國成為世界人口最多的國家，而且平均年齡年輕許多，龐大的勞動力不容小看。日前印度的「月船三號」任務使印度成為第一個登陸月球南極的國家，正式加入太空俱樂部。

印度在國際政治的企圖心也越來越強。印度在9月初成功舉辦20國集團（G20）峰會，引入非洲國家聯盟進入G20，自認成為南方國家代言人。讓西方國家對烏克蘭和環保議題妥協，印度沒有得罪俄國，又得到環保壓力喘息的機會，可說是大獲全勝。這次G20峰會對印度的意義重大，這不只是一次賓主盡歡的國際峰會，對印度來說，更重要的是在美國襄助下印度地位大幅提升，可說是民族自信心的一次躍升。

但印度在8月底召開的金磚峰會上就沒有那麼風光了。印度並不希望金磚擴員稀釋自己在金磚的地位，但事與願違，而且新增成員中的6國有4個是伊斯蘭國家。印度總理莫迪強烈的印度教民族主義在印度境內迫害穆斯林，引起伊斯蘭國家的不滿，印度在金磚的地位將會只降不升。

兩次峰會對照，印度退出金磚國家組織恐怕是遲早的問題。首先，中國在金磚國家中占有絕對主導地位，中國的經濟規模是其他4國之和的兩倍。中國一手主導擴員，新成員與中國的關係遠甚於印度。印度雖然是創始國，但是影響力遠遠不及中國，印度自認早已非吳下阿蒙，不願再屈居人下，自信心爆棚的印度嚥不下這口氣還不如退出。

第二，金磚國家之所以成功擴員有一個重要的背景，就是在減少美元貿易與支付上這些國家有共同利益。減少美元貿易首先受益的是人民幣。印度也想要讓盧比國際化，但是無奈其國際貿易比重只有中國的1/6，中國是世界上130個國家和地區的最大貿易夥伴，印度與金磚國家間的貿易也比不上中國。人民幣是全球5大國際貨幣之一，已經獲得國際貨幣基金（IMF）認可，納入「一籃子貨幣」。印度對於去美元化的戰略需求不如中、俄等其他國家，現在又與美國關係親密，更無此必要，最後怕是為人作嫁。另外，印度目前在金磚國家中經濟增長一枝獨秀，也就看不上金磚組織了。

最後，如果金磚組織在反美的路上越走越遠，印度在其中的角色就會更為尷尬。無論是附和還是從中作梗，想要從中獲利，難度很高，最後更會落得兩面不是人。很有可能會像在RCEP談判一樣，最後回到保護主義路線選擇退出，而印度在金磚組織也會以不結盟為由選擇退出。金磚少了印度還是BRICS嗎?別擔心，這不是還有伊朗（Iran）嗎?

（作者為大學退休教師）