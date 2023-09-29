最近為了烏克蘭穀物進口爭議，波蘭怒而拒絕再提供武器，外界因此擔心歐美支持烏克蘭的意志開始鬆動。但波蘭總統杜達說：「烏克蘭的表現像個溺水者……我們有權保護自己不受傷害。」這番話恐怕更讓烏克蘭心寒。

俄烏之戰開打以來，波蘭可說是對烏克蘭支持最多的堅定盟友，不僅本身提供大量軍援，也是第一個給烏克蘭戰機的北約國家，更敦促德國提供豹2坦克；此外也收容了150萬難民，可說在風雨時刻對烏克蘭仁至義盡。但無法從黑海出口的烏克蘭榖物大量轉往中歐，就衝擊到了當地糧食價格與農民生計。 歐盟5月下令烏克蘭糧食只能取道，不能進入中歐5國市場，9月取消了禁令，但波蘭等國仍自行維持禁令。坦白說，任何國家對外國的援助，都必須有本國民意的足夠支持，斷不可能犧牲自家人的生計，否則政權難保。烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯大酸有些國家對烏克蘭的支持「假心假意」，難怪杜達要強烈反彈。而他的比喻真的十分貼切，大家都知道，溺水者會不顧一切死命抓住身邊任何人，最後可能連施救者也一起溺死。杜達的說法既表達對烏克蘭反攻無力的失望，更透露出對被糾纏進險境的恐懼。

季辛吉認為，要在歐洲建立持久的和平，西方要讓烏克蘭加入北約，並重新與俄羅斯展開和解。以目前的局勢看來很難，因為眼前的危機更加迫切。最大的問題是，烏克蘭遲緩乏力的反攻是個大失望，以至於俄烏戰爭繼續鎖死在一個對烏克蘭及歐美不利的局面。

至今烏克蘭只拿回0.25%的失土，俄羅斯布下的1000公里防線基本完好。澤倫斯基說他不能在戰場上過度耗損人命，事實上烏軍確實也面臨人員不足的問題。俄羅斯把占領區的3、4層防線工事修築得固若金湯，迫使烏軍只能徒步寸進，就算收復一些小村鎮，對戰爭也產生不了決定性且逆轉性的影響。

原本西方的盤算是，烏克蘭大舉反攻奏效，奪回大筆失土，藉此逼俄羅斯總統普丁接受停火談判。把俄軍全部趕出去是不可能的，除非歐美大舉出兵介入，那麼事情就鬧更大、更難善了了。現在反攻進展有限，俄國對占領區的控制非常穩固，加上早已在法律上兼併占領區4省，此區基本上已成為俄國領土，未來蓄積能量後還可以繼續攻占更多烏克蘭領土，更往歐盟和北約國家逼進。

這對直接接壤白俄羅斯、且正面臨戰術核武威脅的波蘭，就意味著更可怕的安全威脅了。過去歐洲支援烏克蘭，是不想讓普丁食髓知味，覺得吃下烏克蘭只是前進歐洲的開胃菜，所以保住烏克蘭也是在保住歐洲。但若局勢愈來愈不利，烏克蘭確定反攻無望，甚至難以憑一己之力自保，那麼是不是在某一個時間點必須割捨下烏克蘭，讓救不起來的烏克蘭安撫普丁的胃口，亦即捨下烏克蘭以保護歐洲，免得大家同歸於盡？

二戰前歐洲對希特勒的綏靖，正是如此。美國援烏熱度的退燒，也讓烏克蘭的命運面對更多變數。30多名共和黨議員反對再給支援，澤倫斯基想去眾院演講被拒絕，恐怕都讓烏克蘭人在冬季將至時，感到天冷心更冷。

（作者為資深媒體人）