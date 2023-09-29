在虛擬、AI日漸風行的現代，奧運體系的杭州亞運首度正式納入電競項目，觀眾在體育場館圍觀選手打「快打旋風5」等電玩，一如他們圍著看籃球、網球等傳統賽事；最近有部電影《GT：跨界玩家》恰恰相反，是由虛擬賽車遊戲的玩家，跑到真實的賽車跑道上開貨真價實的昂貴賽車，又是另一種挑戰。

《GT：跨界玩家》的主角是英國工人家庭出身的19歲男孩楊（亞契．馬德維飾），他從小對賽車感興趣，但知道沒錢、沒人脈、又沒人贊助，根本不可能當賽車手，只能玩朋友PS上的賽車遊戲練車，從一代玩到五代。就在爸爸認為他注定一事無成的時候，楊在賽車線上遊戲中以優異紀錄擊敗9萬人、拿下冠軍，隨後日產汽車邀請他參加專門訓練電玩玩家成為賽車手的GT學院，甚至跟職業賽車手拚搏，到底誰會贏呢？

只要上網查一下，就知道主角確實成功了。楊開著日產最出名的超跑，與另外兩名電玩出身的隊友在法國恐怖的利曼24小時耐力賽中拿到季軍，除了取得正式的職業賽車手資格，也拿下日產的高額合約。

不同之處是電影依照編劇公式改寫了他的人生故事，先讓他跌入低谷，才超越自我，這樣的劇本確實比較好看。可是實際上是反過來發生，他在高峰之後才跌落低谷，好在沒有因此喪志，目前他還是一名職業賽車手，繼續在夢想路上前進。

電影好看在導演尼爾·布洛姆坎普的場面調度，觀眾享受著身歷其境的快感而且沒有生命危險；更重要的是「灰姑娘式」的美夢成真。畢竟要從電玩玩家變成真實賽車手，需要的不是神仙教母的魔法，而是要老老實實的受訓，就像是把打「快打旋風」的玩家丟到街頭格鬥，當然得要好好的操練。

其實飛機機師的初期訓練也是在模擬器上，但賽車手的訓練過程不只是在駕駛座前，還包括大量的體能訓練。實際看到過程，才知道賽車加速的重力居然比火箭升空還大，所以職業選手瞧不起這些電玩選手，他們知道要抵抗重力，並且在重力下還能保持神智清醒有多困難。賽車不光是比誰快，猛踩油門只會導致翻車意外，更要考驗技巧與決心。

但玩家並不是沒有優勢，在電玩模擬場景裡，他們有各式各樣的超跑可選，而且對每個國家的每個場地都瞭如指掌，每個轉彎、每次超車都已經爛熟，而且熟到可以打破慣例，用自己的模式來跑。

同樣在亞運項目的圍棋，AI加入後打破許多大師奉為圭臬的規則，把流派視為無物，AI不管你是哪裡來的棋王，贏了就是贏了！而且許多選手透過AI練棋，等於瓦解了老師的權威。好在AI不能參賽，不然冠軍就全都不是人了。

只是也該想一想，當一切賽事都可能出現更完美的AI版時，人類是不是踏上一條註定會輸的路？更重要的是，即使知道會輸，還會有人願意不顧一切的全力一搏嗎？

（作者為作家）