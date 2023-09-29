蔡總統28日主持了我國首艘國造潛艦「海鯤艦」的命名暨「下水」典禮。蔡英文表示，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但如今「我們做到了！」興奮之情溢於言表。

海鯤艦確實創下紀錄、做到了他國做不到的事。首先，下水典禮沒有「下水」。此情景令人想到2016年蔡英文前往金門視導陸軍航特部兩棲偵察營時，海龍蛙人部隊竟在室內戰技館進行水中操舟戰技演練，被譏笑為游泳池蛙人；不料這回更上層樓，海鯤號進行無水的下水典禮，可真是比新型的「無水料理」更神奇啊！

其次，國民黨立委馬文君發現，海鯤號沒有電池及桅桿。軍方人士表示，這是因為待典禮辦完後，還要吊掛運送到船塢，為了確保運送安全性，所以暫時沒裝。然而電池、潛望鏡都還沒進入耐壓殼，根本不可能封，這就是沒完工，就不該急著舉行無水的下水典禮。

於是，有關馬文君介入潛艦建造過程、甚至把所有建造潛艦的資料送到國外等相關指控快速出籠，很有「Linbay 好油」抨擊進口蛋弊端後遭到抹黑威脅的既視感。

海鯤艦亮相後，有網友觀察到艦身帆罩外殼浮起、嚴重不平整，擔心建造過程草率，台船造艦團隊解釋這是所謂「瘦馬現象」，就像胖的人看不到肋骨，但瘦的人肋骨會突出。原型艦帆罩採用薄板設計，因此會出現這種現象。然而，網友列舉他國潛艦就不會這樣。

儘管這場海鯤號下水典禮，總統府謝絕軍事粉專及軍事迷媒體參加，不過網路時代資訊難遮掩，行家一看便知虛實。而民眾看了蔡英文標榜的「海鯤」，恐怕只記得「古道西風瘦馬」的那個「瘦馬」吧！