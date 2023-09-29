新北市謝姓男子在臉書貼文，指稱於全聯買的台農盒裝蛋，其中有一顆綠蛋，質疑是否為巴西進口蛋？貼文攸關公共利益可受公評，但竟被農業部告發妨害名譽，行政院長陳建仁公開譴責是假消息，警方更在8小時內火速追人法辦，儼然警總復辟，嚴重戕害憲法保障人民的言論自由，綠色恐怖真夠混蛋。

民進黨創黨精神遵循社會運動先驅鄭南榕主張的「百分之百言論自由」，蔡英文總統也在鄭南榕逝世32周年紀念日上，公開推崇「百分百的言論自由是鄭南榕留給我們的重要價值」。如今蔡政府不但沒有守護珍貴的言論自由，反而為了掩蓋進口蛋的施政疏失大搞綠色恐怖，使得台灣民主法治倒退數十年。

首先，最離譜的是提告的農業部，其告發理由「造成民眾消費困擾、影響國產雞蛋形象，嚴重打擊執行專案進口雞蛋團隊士氣」。這荒謬的理由如成立，任何人質疑進口蛋有食安問題，通通要法辦！何況，妨害名譽是公然對特定對象侮辱或誹謗名譽的行為，謝某如造假，最有資格提告的是台農或全聯，壓根兒輪不到農業部。

其次，堂堂閣揆只為維護綠色政權，未審先判毫無法治觀念。按無罪推定原則，未經法院審判定罪前，不能說被告有犯罪，這是保障人權最基本的概念。行政院長陳建仁在沒有任何調查事證下，就公然斥責謝某的貼文是假消息，如果最後經調查謝某沒造假，意謂閣揆公然對全國民眾散布謠言，即使下台都不足以弭平對言論自由的傷害。

至於警方在農業部提告與閣揆公開譴責壓力下，立刻鎖定謝某臉書IP，8小時內火速帶回偵辦，即使謝某強調照片為真、絕無造假，為證明清白更主動交付發文手機供鑑定，依然立即函送檢方偵辦，目的在營造寒蟬效應，叫所有質疑進口雞蛋有食安問題者通通噤聲不准公開談論。

按偵查實務，謝某在臉書的言論即使構成妨害名譽，但因並非重大刑案，警方大可保留網路上的事證，再按程序先寄發通知書約談。警方這次超高效率的偵辦作為，無非是想恫嚇人民閉嘴，與台大教授蘇宏達在臉書發文「誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命！」就遭警方「查水表」大舉偵辦如出一轍。

隨著巴西進口雞蛋陸續釋出，壞蛋的食安風暴絕對不只謝某臉書貼文綠蛋一案，又有北市從事殯葬業的楊姓男子爆料，煎蛋時發現有顆壞蛋呈現黑色且發出惡臭。楊某很機警，立刻請店內員工錄影、拍攝蒐證，挑明不怕政府來查，避免淪為另一個被法辦的「謝先生」。

不論是謝姓或楊姓男子，如果不是買到壞蛋，憂心食安風暴擴大，沒人會閒著沒事大費周章製造假新聞。蔡政府沒有能力解決食安問題，於是警總復辟、打壓言論自由，想解決發現問題的人，所謂「綠色執政品質保證」已成笑話一則。

（作者為大學教師）