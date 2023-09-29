針對「藍白合」，民眾黨總統參選人柯文哲28日在深藍軍系活動場合說出「最後一定會合的，只是說怎麼合而已」，一改他27日質疑藍營不比民調、又要當正的，「是哪門子合作？」的批評，給了藍白合一線曙光；但柯辦發言人陳智菡29日又說，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的一方退選。最新說法似乎又設下新路障。

柯文哲對藍白合的說法和態度反覆，其實不難理解。首先柯自然是想累積談判籌碼。畢竟柯與民眾黨很清楚，雖國民黨在野且被民進黨清算，但相對於民眾黨仍是「家大業大」，包括縣市長、立委、縣市議員席次以及基層動員系統，民眾黨都難以抗衡，因此勢必得找出以小搏大的施力點，這當然就非柯P莫屬了。

所以柯會藉任何可能的方式來增加自己在藍白博弈中的籌碼，包括批評國民黨、提出有利自己的整合方案，甚至再度赴美訪問等 ，只要柯的動作愈多，媒體報導及網路聲量也會愈強，談判籌碼才能進一步累積。

其次，讓國民黨摸不清楚民眾黨的底線，也是戰術考量。畢竟民眾黨相對小，只有柯是談判的最大權力來源，但只靠柯一人絕對不足以抗衡藍軍，是以戰術靈活運用便為必要之舉。故針對藍白合，柯一下批、一下又贊同，在滿足深藍期待後，發言人又拋出比民調、輸者退選，就是要讓國民黨無法清楚判斷柯的底線為何？除藉以干擾國民黨的談判戰術外，藍軍若想期待達到希望的組合，便得釋出更多資源，如此一來，就算柯最後屈就擔任副手，民眾黨也能穩賺不賠。

至於民眾黨提第三方民調的芻議，顯然是「拉高開價」的策略運用。畢竟柯陣營會認為坊間多數民調柯大多是第2名，所以想以民調決勝負，但國民黨身為第二大黨，怎可能順柯意來整合。

況且民調決勝負的限制也頗明顯。一是政黨合作不是黨內初選，沒有比民調的必然性；二是政黨合作決定正副搭配要考慮的面向很多，民調高低固然是因素之一，但政黨實力與資源在跨黨協商合作過程中，或許更重要。畢竟2024整體選戰規模大，其實是政黨實力的比拚，既然因素多，怎能只以民調決勝負？第三，從民調技術面來看，問題更複雜，如民調機構要選哪幾家？要不要納入網路、手機調查，還是只用市話？比例各是多少？問題如何安排？光要協商這些問題形成共識，恐怕選舉都結束了。

很顯然的，藍白雖在立法院議事運作及立委選區協商已達一定的成果與共識，但仍不足以驅動總統選舉的整合，面對柯的戰術多變，國民黨總統參選人侯友宜得在短期內做到三件事，一，在短期內明顯拉升支持度；二，確立「友柯、打賴、冷郭」戰略，強化自己作為「強攻民進黨」的第一品牌，形塑藍綠對決氛圍。最後，統整國民黨資源並使其最大化，包括黨內大咖及縣市長力挺、立委參選人戰術搭配、拉高空戰聲量，才能擴大藍白合談判的利基，順利達成「侯柯配」。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）