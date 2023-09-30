侯友宜訪美之行，亮明了國民黨降風險、穩和平、主對話的兩岸關係立場。侯友宜民調的提升，說明國民黨的大陸政策對民進黨的選情是有殺傷力的。最懂選舉的民進黨，當然耿耿於懷，不會善罷干休。侯友宜回台後，雙方進一步展開的博弈中，什麼是重點？對賴清德民調的升降，怎麼看？

對侯友宜的美國行，侯辦發言人陳柏翰指出，這是「中華民國在美國努力拚外交」，而民進黨只會散布「疑侯論」，不敢面對國際「疑賴論」的聲浪。陳柏翰除了影射民進黨接連丟失「邦交國」外，還挖苦民進黨說，釋放「疑侯論」信號，攻擊國民黨，綠營顯然是為了對轉移「進口雞蛋之亂」的焦點。

侯辦這樣說是基於認為已經有了說話的「底氣」。侯友宜美國之行拜會了美國外交政策全國委員會、外交關係委員會，布魯金斯學會等著名外交智庫，與美國在台協會（AIT）主席羅森伯格、紐約市長亞當斯等政界人士見面，受到台灣在美僑胞的盛大歡迎。國民黨在美的活動層級，明顯高於民進黨。

侯友宜訪美釋放和中主旋律

在這些場合中，侯友宜釋放的資訊主旋律，是向美國政界、學界、僑界清礎表達國民黨在中美關係以及台海局勢上的外交立場，即降低兩岸衝突的風險，追求穩定的和平，主張兩岸對話。國民黨發言人林家興說得更具體，指出侯友宜提出的是「以實力確保和平、以交流增進理解」、以及「台灣扮演促進和平者、風險降低者」、「讓台海安定、台灣安全、世界安心」等論述。

林家興還評價說，侯友宜訪美是他在訪日之後，所提出的時政論見的延續，侯這次訪美是「對話與深化之旅」，因此贏得各界好評，「展現了侯友宜在外交上的格局與能力」，受到美國、日本、國際媒體的肯定。這從日本因素的角度，強調了侯友宜訪美之前是有「外交鋪墊」的。國民黨要化解台灣的「安全焦慮」，不是「空穴來風」，「口說無憑」。

可見，侯友宜訪美，除了為自己參選造勢，強化國民黨與美國的關係，還對民進黨的「外交」痛處進行了直接的挑戰。但想不到的是，侯友宜回台後，出現在選民視野中的民進黨的及時反擊，卻是重新炒作「雞蛋風波」，還上演了一場「希望到大陸吃飯」的「動員性」政治作秀。特點是展現民進黨的深綠大佬作為「台獨」勢力的核心力量，正「運籌帷幄」，展現民進黨以「事實台獨」形成選舉陣營以對抗國民黨，取得「決勝」，心中「自有文章」。不由讓人想起「太陽花學運」帶來的動能，一夜之間， 「馬家軍」百花凋零。藍營從此，寒風吹澈，

首先，看一下民進黨「大題小做」的水準，怎樣由陳吉仲引咎請辭下台，再自然不過的方式，成功回到「雞蛋之亂」。名嘴沈富雄出來透露，說他深綠的老朋友現在都不談陳吉仲事件，認為這個問題太小了，引不起他們的興趣。言外之意，辭職是執政者「以維護國家利益為重」。

沈富雄9月24日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，綠營對要不要讓陳吉仲下台，分成兩派。一個是「時局為重」派、一個是「選情至上」派，綠營內部考慮的結果是讓陳吉仲下台。這是打民進黨的「執政優勢」牌，以對官員的罷免，來說明民進黨在整體上是以「國家利益」，以「時局安穩」為重。譴責國民黨作為在野黨，無視「國家安全」，不顧大局，把雞蛋的問題當成是一個可以影響選情的議題。

值得注意的是，沈富雄強調，深綠民眾對「雞蛋危機」事件的態度，「異常平靜」。這是暗示深綠選民心中「自有大小」。台灣市場的雞蛋，不嫌遠，不嫌貴，要到巴西去進口，引起「雞蛋之亂」。結果民進黨「紅追白牙」，不但把「雞蛋」在選情膠著的情況下中扔回去，還對國民黨「倒打一耙」。民進黨真是拚選舉的「高手」。

炒作「到大陸吃飯」力推「動能牌」

其次，炒作「民進黨希望到大陸吃飯」，對台灣社會呈現的「安全焦慮」下降的趨勢，進行反沖。不久前，大陸在杭州舉辦第19屆亞運會。亞運會自1951年開始舉行，在亞洲的影響，源遠流長。這次亞運會的召開，所有亞運成員全部到齊（未參加者除以色列外，其餘三個國家為前蘇聯分裂後產生的亞塞拜然、亞美尼亞、喬治亞，三者均不是亞奧理事成員），成為當前國際形勢動盪背景下，亞洲在國際上的一次集體亮相，引起國際社會不少熱議。

其中，中方舉行的宴會中有一個細節。十分令人注目。那就是國民黨前主席，藍營中具鮮明代表性的，主張兩岸走和平發展道路的洪秀柱女士，在宴會中的座位與港澳特首同桌，被安排在主桌。如此重要的宴會上，這一座位安排的深意，極不簡單。而且，台灣運動員在亞運會上取得了注目的成就，特別是戰勝了大陸圍棋「棋聖」，勇奪金牌。兩岸能夠在國際場合融合相處，不論是中華台北，還是兩岸WTO框架下的「一國四席」、APEC模式，包括國共互動，這些已經存在和正在繼續發生的事實，顯示兩岸關係可期待的前景。

然而民進黨對此顯然「坐不住了」，形勢「需要反擊」。台媒有報導放風說：「眼看洪秀柱受到大陸邀請，還坐在宴會主桌」，賴清德開始放出消息，稱「非常想和大陸方面一起吃飯」。這是根據台灣選民受眾的特點，主動「煽動選情」，通過「賴清德希望有機會到大陸吃飯」遭拒，以引導選情的變化。

國台辦在例行發布會上對此從兩個層次進行回應。一是指出作為「務實台獨工作者」， 賴先生「還是務實一些為好」。二是指出兩岸現在民眾關心的，是如何推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，真正實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化。然而民進黨至今仍拒絕解除島內旅行社經營赴大陸團客旅遊業務的禁令，執行名為「放寬」、實則加強、限控，陰一面，陽一面的兩岸關係政策。指出這對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，完全不得人心。

可見，「非常想和大陸方面一起吃飯」，也是民進黨的一張「動能牌」。是民進黨為應對2024大選台灣政治格局可能發生重大變化，提前進入布局的「信號」。

大陸不會攪和台灣的選舉。最佳的期待就是台灣同胞眼明心亮，不怕民進黨的「瞞天過海」之術，不怕「小題大做」與「大題小做」，不會被蒙蔽、不會受欺騙。最終能夠擺脫綠營慣用的宣傳和選舉模式的影響，自己看得清楚，看得真切。

有一點不得不提。這就是台灣社會親美的、潛在的，有相當接受度的一種看法，即認為美國對2024台灣選舉具有「出神入化」，確保台灣民眾選擇「務實台獨」勢力來「領導台灣」的水準。確保明年賴清德不受「壓抑」，當選大位，且「天衣無縫」，對「副總統的定奪」……。

「雞蛋之亂」和「大陸請吃飯」對賴清德支持率的「竄升」，有前期效應，但對選舉動能而言，終究是「小菜一碟」。選舉投票日是明年1月13日，時間還很久，「大菜」在後頭。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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