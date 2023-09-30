藍白合，合不合，怎麼合？民眾黨柯文哲競辦發言人陳智菡29日拋出震撼彈！她說，柯營主張用最具公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。

最具公信力的第三方民調？台灣還有具有公信力的民調嗎？打從2016年開始，民意調查已成政治人物和政黨造勢的工具。平日，各縣市首長透過媒體的公關民調，彰顯一己施政滿意度、攻擊對手；選舉期間，候選人則利用特定的民調、選擇性地拉高自身的支持度，並利用新聞事件，搭配側翼攻擊、拉抬網路聲量、甚至深度偽造視頻，抹黑對手，沖刷選民認知，再利用媒體公關、假民調塑造己勝彼敗的假象。

民調氾濫、不合格的民調公司如雨後春筍般地出現，民調越發糜爛，最後，民眾對民調產生「信心危機」。拒絕回答、隨便亂答、政治態度前後不一，樣本偏差、抽樣誤差隨便報、問卷題目往往出現複合子句和誘導式問題，讓受訪者無所適從，種種怪現象，都讓民調淪為公關造勢的工具，不再科學，也不具有參考價值。矛盾的是，現代選舉，候選人人人罵民調，偏偏離不開民調。如今就連政黨提名候選人也獨沽民調一味，政治人才培育，直接省略。「民調、民調、多少罪惡假汝之名行之？」竟成了台灣民主政治的主調！

柯陣營說TVBS民調最公信力，侯友宜和郭台銘陣營同意嗎？會不會三人分別找一家自認為最具公信力的民調機構，來個大PK？假如民調的結果，前兩名的支持率非常接近，且在抽樣誤差範圍之內，那麼，誰該出線？誰該退選？

就算第三方民調結果是柯文哲出線，侯友宜和郭台銘「心悅誠服」宣布退選，侯和郭的支持者，就會心甘情願地跟著「領袖」走嗎？坐轎的要下轎，抬轎的死活不願，鐵粉支持者意興闌珊，轉而不投票，激進者甚至投下賭爛票，非綠陣營還有贏的機會嗎？

民眾黨拋出民調決勝負，敗者退選的震撼彈，不知是柯P太有信心，還是錯估了民調對選民投票行為的影響？

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