9月20日，高雄市民眾買到黑色變壞的雞蛋，有關部門指是假新聞。9月27日，台北民眾也出示綠色壞蛋圖片，行政院長陳建仁不假思索就指是假新聞，指示追查。

農業部人員根據指示，向北市中正二分局提告「妨害名譽」，經警方迅速追查，8小時內就查到公布該一壞蛋圖片的謝姓男子，並經警方製作筆錄後，移送法辦，頗有效率。

陳建仁在知道各地爆出壞蛋消息後，未經相關查證，即指類似消息是假新聞，以他的高度及職位，恐怕是過於武斷的研判，探討其本意是向藉此阻止類似消息的發布，但出動警察介入查案，似乎是小題大作，而且有警察國家之嫌！

日前，深入探討進口雞蛋疑似弊案，受到各方注意的農業粉專「Lin bay 好油」林裕紘受到網路恐嚇，陳建仁院長在立法院答詢時，並未要警察介入調查，並且指需要3個月才能找出根源。

作為閣揆同樣是涉及雞蛋案，但其處理態度及調查速度，均有天壤之別，對當事人受性命恐嚇時，不僅沒有移送警方查辦，而且預估要3個月才能查得清楚。

但是當綠蛋案影響到政務聲譽時，不僅由農業部派員向警方報案提告，並由警方在8小時內立刻找到當事人，在製作筆錄後移送法辦。不同的態度及處理時間的快慢，都採雙重標準，讓外界感到𣎴解。

進口雞蛋經過月餘的運輸及通關手續，可能變質，也可能流入市面，為什麼在南北發現壞蛋時，陳建仁未經合理查記時，立即鐵斷是假新聞，根據為何？

現在以迅雷不及掩耳的速度，將涉及的台北謝姓男子，經警方製作筆錄後，依送法辦，頗有殺雞儆猴的效果，因為行政院要禁止民眾再行公布壞蛋的後續消息。案情既有發展，也已達到政府需要的效果，誠懇希望當事的行政院能夠快速處理，以事件真相取信於大眾，如果揭露壞蛋的民眾並未造假，也望盡速還人清白。

行政院長日理萬機，對於疑似進口的壞蛋可經相關單位，以行政調查即可得到真相，但卻立即交由警察機構處，頗有牛刀殺雞之虞，亦有恐嚇民眾之嫌。

總之，作為閣揆，其一言一行影響甚大，不可動輒出動警察查人民水表，以免招致我們是「警察國家」之嫌！

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